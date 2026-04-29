PlayStation oyunlarında indirim: Bir kebap parasına alabileceğiniz yapımlar

Sony'nin resmi dijital oyun mağazasında "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" adlı yepyeni bir kampanya rüzgarı esiyor. Birçok oyun, İstanbul'da bir porsiyon kebabın bile zor yendiği fiyata karşımıza çıkıyor.
Pek çok popüler yapımda yüzde 90'a varan fiyat düşüşleri göze çarpıyor. Sony'nin platformu üzerinden paylaşılan rakamlara göre, sevilen efsanelerden God of War ile Bloodborne fiyat etiketlerini 849 TL'den 424,50 TL seviyesine çekerek yarı yarıya ucuzladı.
İndirim listesinde yer alan oyunları yüzdelik dilimlerine göre hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz:
Need for Speed Heat: 349,90 TL (Eski fiyatı: 3.499 TL)
Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5: 322,35 TL (Eski fiyatı: 2.149,00 TL)
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: 70,35 TL (Eski fiyatı: 469 TL)
Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION: 133,80 TL (Eski fiyatı: 669 TL)
TEKKEN 7: 209,80 TL (Eski fiyatı: 1.049 TL)
Assassin's Creed Valhalla - Lüks Sürüm: 190,67 TL (Eski fiyatı: 762,71 TL)
Alan Wake 2: 329,70 TL (Eski fiyatı: 1.099 TL)
Battlefield 1: 299,70 TL (Eski fiyatı: 999,00 TL)
Dead by Daylight: 519,60 TL (Eski fiyatı: 1.299 TL)
Bloodborne: 424,50 TL (Eski fiyatı: 849 TL)
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ: 349,50 TL (Eski fiyatı: 699,00 TL)
God of War: 424,50 TL (Eski fiyatı: 849 TL)
DARK SOULS III: 1.624,50 TL (Eski fiyatı: 3.249 TL)
Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition: 309,50 TL (Eski fiyatı: 619,00 TL)