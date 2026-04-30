Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Avustralya, Google ve Meta gibi şirketlere "haber vergisi" getiriyor

Avustralya hükümeti, Google ve Meta gibi dijital platformların haber içeriklerinden elde ettiği geliri gazetecilik sektörüyle paylaşmasını sağlamak amacıyla Meta, Google ve TikTok'a yönelik vergi yasası taslağı hazırladı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 10:24

, haber yayıncılarını desteklemek amacıyla sosyal medya ve teknoloji devlerine yönelik yeni bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hazırlanan tasarı kapsamında Meta, Google ve TikTok gibi platformların elde ettikleri gelirin bir kısmı gazeteciliği finanse etmek amacıyla kullanılacak.

Avustralya, Google ve Meta gibi şirketlere "haber vergisi" getiriyor

HABERİN ÖZETİ

Avustralya, Google ve Meta gibi şirketlere "haber vergisi" getiriyor

Avustralya, haber yayıncılarını desteklemek amacıyla sosyal medya ve teknoloji devlerine yeni bir yasal düzenleme getirerek, bu platformların elde ettikleri gelirin bir kısmını gazeteciliği finanse etmek için kullanmasını hedefliyor.
Düzenleme kapsamında Meta, Google ve TikTok gibi platformların Avustralya'daki gelirleri üzerinden, haber kuruluşlarıyla ticari anlaşma yapmaktan kaçınan şirketlere yüzde 2,25 oranında vergi uygulanacak.
Bu yeni yasanın yılda yaklaşık 200 ila 250 milyon Avustralya doları gelir oluşturması bekleniyor.
Elde edilen fonlar, çalıştırdıkları gazeteci sayısına orantılı olarak basın kuruluşlarına dağıtılacak.
Meta, haber kuruluşlarının içeriklerini platformda gönüllü olarak paylaştığını ve uygulamanın sektörler arası haksız servet transferine yol açacağını savunuyor.
Google ise reklam pazarındaki değişimlerin yanlış anlaşıldığını belirterek, mevcut ticari anlaşmaları olduğunu ve bazı rakiplerin muaf tutulmasının haksızlık olduğunu ifade ediyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

TEKNOLOJİ DEVLERİNE YÜZDE 2,25 ORANINDA VERGİ YOLDA

Düzenleme 2 Temmuz'a kadar parlamentoya sunulacak. Hükümetin planına göre haber kuruluşlarıyla ticari anlaşma yapmaktan kaçınan şirketlere Avustralya'daki gelirleri üzerinden yüzde 2,25 oranında vergi uygulanacak. Ödeme yapmayı kabul eden firmalar ise söz konusu vergiden muaf tutulacak.

Avustralya, Google ve Meta gibi şirketlere "haber vergisi" getiriyor

Yeni yasanın yılda yaklaşık 200 ila 250 milyon Avustralya doları gelir oluşturması bekleniyor. İletişim Bakanı Anika Wells'in açıklamalarına göre elde edilen fonlar, çalıştırdıkları gazeteci sayısına orantılı olarak basın kuruluşlarına dağıtılacak.

GOOGLE VE META TASARIYA KARŞI ÇIKIYOR

Teknoloji devleri ise düzenlemeye sıcak bakmıyor. Meta'dan yapılan açıklamada, haber kuruluşlarının içeriklerini platformda tamamen gönüllü olarak paylaştığı belirtildi. Şirket yetkilileri, uygulamanın sektörler arası haksız servet transferine yol açacağını savundu.

Avustralya, Google ve Meta gibi şirketlere "haber vergisi" getiriyor

Google ise reklam pazarındaki değişimlerin yanlış anlaşıldığını öne sürerek vergi planına itiraz etti. Teknoloji devi, halihazırda haber sektörüyle ticari anlaşmaları bulunduğunu ve Microsoft, Snapchat veya OpenAI gibi rakiplerin tasarıdan muaf tutulmasının haksızlık olduğunu dile getirdi.

