Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Android 17 Beta sürümünü alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu

Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefon modelleri için Android 17 test sürecini resmen başlattı. İşletim sisteminde sürpriz bir atlama yapan şirket, yeni yazılımı doğrudan HyperOS 3.3 temelleri üzerine inşa ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Android 17 Beta sürümünü alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 14:11

'nin amiral gemisi modelleri için beklenen Android 17 Geliştirici Ön İzleme (Developer Preview) sürümü kullanıma sunuldu. Şirket, uygulama geliştiricilerinin yeni işletim sistemini test etmesi amacıyla kapıları açtı. Yazılımın sürüm numaralandırmasında ise beklenmedik bir adım attı.

Android 17 Beta sürümünü alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu

HABERİN ÖZETİ

Android 17 Beta sürümünü alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Xiaomi, amiral gemisi modelleri için beklenen Android 17 Geliştirici Ön İzleme sürümünü yayınladı ve bu sürüm doğrudan Xiaomi HyperOS 3.3 temelini oluşturuyor.
Xiaomi, HyperOS tarafında 'OS 3.2' ara sürümünü atlayarak doğrudan 'OS 3.3'e geçti.
Yayınlanan geliştirici paketi, doğrudan Xiaomi HyperOS 3.3 sürümünün temellerini atıyor.
Resmi OTA yükseltme paketlerinin isimlendirmesinde 'OS3.3' kullanılıyor.
ROM dosyasını kurmaya hazırlanan geliştiricilerin, uyumluluk gereksinimleri nedeniyle belirli Android güvenlik yaması versiyonlarına sahip olması gerekiyor.
Android 17 geliştirici önizleme programında Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi Leica Leitzphone modelleri yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Güncellemedeki en büyük sürpriz, yazılımın üzerine inşa edildiği yepyeni altyapı olarak öne çıkıyor. Gelen detaylara göre, yayınlanan geliştirici paketi doğrudan Xiaomi 3.3 sürümünün temellerini atıyor.

XIAOMI, HYPEROS TARAFINDA ARA SÜRÜMÜ ATLADI

Çinli teknoloji devi, aradaki "OS 3.2" versiyonunu tamamen es geçmeyi tercih etti. Sürüm atlama kararının arka planındaki içsel nedenler henüz sırrını korusa da teknik açıdan değerlendirildiğinde, küçük çaplı iyileştirmeler yerine mimari değişikliğe işaret ediliyor.

https://x.com/XiaomiHyperOS_/status/2049095136861442483?s=20

KURULUM İÇİN GEREKEN HEDEF VERSİYONLAR BELLİ OLDU

Xiaomi'nin sunucularından doğrudan elde edilen resmi OTA yükseltme paketlerinin URL dizgilerinde açıkça "OS3.3" isimlendirmesi yer alıyor. Ortaya çıkan veriler ışığında yeni nesil arayüze yapılan geçiş kesin olarak doğrulanmış oluyor.

ROM dosyasını kurmaya hazırlanan geliştiricilerin, Android güvenlik yamasının uyumluluk gereksinimleri nedeniyle cihazlarında önceden belirli versiyonlara sahip olması gerekiyor. Gerekli olan mevcut sürümler şu şekilde sıralanıyor:

CihazGereken Android Güvenlik Yaması Versiyonu
Xiaomi 17OS3.0.301.0.WPC MIXM
Xiaomi 17 UltraOS3.0.9.0.WPA MIXM
Xiaomi 15T ProOS3.0.11.0.WOS MIXM

ANDROID 17 BETA SÜRÜMÜNÜ ALACAK XIAOMI TELEFONLAR

Android 17 geliştirici önizleme programında Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi Leica Leitzphone modelleri yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son 2 gün kaldı! 54 bin 258 TL'yi yatırmayanın telefonu kapanıyor
Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler
ETİKETLER
#xiaomi
#Hyperos
#Android 17
#Geliştirici Ön İzleme
#Sürüm Atlama
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.