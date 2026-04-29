Android 17 Beta sürümünü alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu

Xiaomi'nin amiral gemisi modelleri için beklenen Android 17 Geliştirici Ön İzleme (Developer Preview) sürümü kullanıma sunuldu. Şirket, uygulama geliştiricilerinin yeni işletim sistemini test etmesi amacıyla kapıları açtı. Yazılımın sürüm numaralandırmasında ise beklenmedik bir adım attı.
Güncellemedeki en büyük sürpriz, yazılımın üzerine inşa edildiği yepyeni altyapı olarak öne çıkıyor. Gelen detaylara göre, yayınlanan geliştirici paketi doğrudan Xiaomi HyperOS 3.3 sürümünün temellerini atıyor.
Çinli teknoloji devi, aradaki "OS 3.2" versiyonunu tamamen es geçmeyi tercih etti. Sürüm atlama kararının arka planındaki içsel nedenler henüz sırrını korusa da teknik açıdan değerlendirildiğinde, küçük çaplı iyileştirmeler yerine mimari değişikliğe işaret ediliyor.
Xiaomi'nin sunucularından doğrudan elde edilen resmi OTA yükseltme paketlerinin URL dizgilerinde açıkça "OS3.3" isimlendirmesi yer alıyor. Ortaya çıkan veriler ışığında yeni nesil arayüze yapılan geçiş kesin olarak doğrulanmış oluyor.
ROM dosyasını kurmaya hazırlanan geliştiricilerin, Android güvenlik yamasının uyumluluk gereksinimleri nedeniyle cihazlarında önceden belirli versiyonlara sahip olması gerekiyor. Gerekli olan mevcut sürümler şu şekilde sıralanıyor:
|Cihaz
|Gereken Android Güvenlik Yaması Versiyonu
|Xiaomi 17
|OS3.0.301.0.WPC MIXM
|Xiaomi 17 Ultra
|OS3.0.9.0.WPA MIXM
|Xiaomi 15T Pro
|OS3.0.11.0.WOS MIXM
Android 17 geliştirici önizleme programında Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi Leica Leitzphone modelleri yer alıyor.