Xiaomi'nin amiral gemisi modelleri için beklenen Android 17 Geliştirici Ön İzleme (Developer Preview) sürümü kullanıma sunuldu. Şirket, uygulama geliştiricilerinin yeni işletim sistemini test etmesi amacıyla kapıları açtı. Yazılımın sürüm numaralandırmasında ise beklenmedik bir adım attı.

Android 17 Beta sürümünü alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu

HABERİN ÖZETİ Android 17 Beta sürümünü alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu Xiaomi, amiral gemisi modelleri için beklenen Android 17 Geliştirici Ön İzleme sürümünü yayınladı ve bu sürüm doğrudan Xiaomi HyperOS 3.3 temelini oluşturuyor. Xiaomi, HyperOS tarafında 'OS 3.2' ara sürümünü atlayarak doğrudan 'OS 3.3'e geçti. Yayınlanan geliştirici paketi, doğrudan Xiaomi HyperOS 3.3 sürümünün temellerini atıyor. Resmi OTA yükseltme paketlerinin isimlendirmesinde 'OS3.3' kullanılıyor. ROM dosyasını kurmaya hazırlanan geliştiricilerin, uyumluluk gereksinimleri nedeniyle belirli Android güvenlik yaması versiyonlarına sahip olması gerekiyor. Android 17 geliştirici önizleme programında Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi Leica Leitzphone modelleri yer alıyor.

Güncellemedeki en büyük sürpriz, yazılımın üzerine inşa edildiği yepyeni altyapı olarak öne çıkıyor. Gelen detaylara göre, yayınlanan geliştirici paketi doğrudan Xiaomi HyperOS 3.3 sürümünün temellerini atıyor.

XIAOMI, HYPEROS TARAFINDA ARA SÜRÜMÜ ATLADI

Çinli teknoloji devi, aradaki "OS 3.2" versiyonunu tamamen es geçmeyi tercih etti. Sürüm atlama kararının arka planındaki içsel nedenler henüz sırrını korusa da teknik açıdan değerlendirildiğinde, küçük çaplı iyileştirmeler yerine mimari değişikliğe işaret ediliyor.

https://x.com/XiaomiHyperOS_/status/2049095136861442483?s=20

KURULUM İÇİN GEREKEN HEDEF VERSİYONLAR BELLİ OLDU

Xiaomi'nin sunucularından doğrudan elde edilen resmi OTA yükseltme paketlerinin URL dizgilerinde açıkça "OS3.3" isimlendirmesi yer alıyor. Ortaya çıkan veriler ışığında yeni nesil arayüze yapılan geçiş kesin olarak doğrulanmış oluyor.

ROM dosyasını kurmaya hazırlanan geliştiricilerin, Android güvenlik yamasının uyumluluk gereksinimleri nedeniyle cihazlarında önceden belirli versiyonlara sahip olması gerekiyor. Gerekli olan mevcut sürümler şu şekilde sıralanıyor:

Cihaz Gereken Android Güvenlik Yaması Versiyonu Xiaomi 17 OS3.0.301.0.WPC MIXM Xiaomi 17 Ultra OS3.0.9.0.WPA MIXM Xiaomi 15T Pro OS3.0.11.0.WOS MIXM

ANDROID 17 BETA SÜRÜMÜNÜ ALACAK XIAOMI TELEFONLAR

Android 17 geliştirici önizleme programında Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi Leica Leitzphone modelleri yer alıyor.