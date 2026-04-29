Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler

29 Mayıs 1453'te bir çağ kapanıp yenisi açıldı. Peki bunu mümkün kılan teknolojiler nelerdi? "Aşılmaz" görülen İstanbul surları, 21 yaşındaki genç bir padişahın askeri dehası ve çağın ötesindeki mühendislik hamleleriyle yerle bir oldu. İşte dünya tarihinin seyrini kökünden değiştiren fethin arkasındaki üç kritik teknoloji.

Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 11:35

İstanbul, 1000 yılı aşkın süre boyunca dünyanın en iyi korunan şehriydi. Kuruluşundan 1453'e kadar 20'den fazla büyük kuşatmaya dayanmış, yalnızca üçü başarıyla sonuçlanmıştı. Şehri çevreleyen Theodosios surları (5. yüzyılda inşa edilen üç katlı savunma sistemi) tırmanmayı engellemek için tasarlanmış, yaklaşık 22 kilometre uzunluğundaki duvarlarıyla her saldırganı geri püskürtmüştü. Ta ki 21 yaşındaki bir Osmanlı padişahı, barut teknolojisini bu surların yıkımına odaklayana kadar.

Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler

HABERİN ÖZETİ

Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler

İstanbul, 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in barut teknolojisini ve stratejik dehasıyla surlarını aşan Osmanlı güçleri tarafından fethedilmiştir.
İstanbul, kuruluşundan 1453'e kadar 20'den fazla büyük kuşatmaya dayanmış, yalnızca üçü başarıyla sonuçlanmıştı.
Şehri çevreleyen Theodosios surları, 5. yüzyılda inşa edilen üç katlı savunma sistemiydi.
1453'teki fethe kadar şehrin yabancı bir güç tarafından zapt edildiği tek istisna 1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi'ydi.
Fatih Sultan Mehmed, lojistik altyapıyı güçlendirmek için Rumeli Hisarı'nı Boğaz'ın en dar noktasına inşa ettirdi.
Fethin en belirleyici teknolojik unsuru, 8 metre uzunluğa ve 18 ton ağırlığa sahip Şahi toplarıydı.
Bizans'ın Haliç'i zincirle kapatmasını engellemek için yaklaşık 70 gemi karadan Haliç'e indirildi.
ZAPT EDİLEMEZ ŞEHİR: İSTANBUL NEDEN DÜŞMÜYORDU?

O dönemki adıyla Konstantinopolis'i almak isteyen devletlerin listesi epey uzun. Emevi Arapları 674–678 ve 717–718 yıllarında iki büyük seferle şehre saldırmış, ancak Bizans'ın "Rum ateşi" adlı yanıcı silahı karşısında geri çekilmek zorunda kalmıştı. 626 yılında Avar, Slav ve Sasani kuvvetlerinin ortak saldırısı; 860, 941 ve 1043'te Rusların denemeleri hep aynı sonuçla bitmişti.

Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler

1453'teki fethe kadar şehrin yabancı bir güç tarafından zapt edildiği ilk ve tek istisna 1204 yılıydı (ve saldırganlar Müslüman ordular değil, 4. Haçlı Seferi'ndeki Hristiyan şövalyelerdi). Haçlılar deniz surlarını aşarak şehri acımasızca yağmaladılar ve Latin İmparatorluğu'nu kurdular. Bu saldırı, Bizans'a onarılmaz bir darbe vurmuştu ve imparatorluk toprak, nüfus ve ekonomik güç kaybederek 1453'e giden çöküş sürecine girmişti.

Osmanlılar da fetihten önce birden fazla deneme yapmıştı. Yıldırım Bayezid 1395'te ilk ciddi kuşatmayı başlattı ancak Haçlı tehdidi nedeniyle çekilmek zorunda kaldı. II. Murad 1422'de şehri kuşattı, fakat iç isyanlar yüzünden bu girişim de sonuçsuz kaldı. Bütün bu başarısızlıkların ortak nedeni ise açık ve net: hiçbir ordu, İstanbul'un görkemli surlarını yıkabilecek bir silah teknolojisine sahip değildi.

Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler

İSTANBUL NEDEN BU KADAR ÖNEMLİYDİ?

İstanbul, Ege Denizi ile Karadeniz arasındaki ticaret yollarını kontrol eden stratejik konumuyla Doğu Akdeniz'in en büyük ve en zengin kent merkeziydi. UNESCO İpek Yolu Programı'na göre şehir, İpek Yolu'nun batı terminali işlevi görüyor; Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret rotalarının kilit noktasını oluşturuyordu. Boğazları kontrol etmek size muazzam bir güç, devasa gümrük gelirleri ve stratejik bir üstünlük sağlardı. Asya-Avrupa ticaretinin en büyük şah damarlarından birini tutmuş olurdunuz.

12. yüzyılda 400 bini aşan nüfusuyla Avrupa'nın en büyük kenti olan İstanbul, fetih öncesi dönemde 40 binlere kadar düşmüş olsa da stratejik ve sembolik değeri azalmamıştı.

Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler

FATİH'İ FARKLI KILAN NEYDİ?

II. Mehmed'i önceki tüm kuşatmacılardan ayıran şey, teknolojiyi, stratejiyi ve lojistiği bütüncül bir plan dahilinde birleştirmesiydi. Bizanslı tarihçi Dukas'a göre, genç padişah her gece kalem kağıt alarak şehrin ve surların çizimlerini yapıyor, uzmanlara topların nereye yerleştirileceğini gösteriyor, barikatların ve merdivenlerin konumlarını işaretliyordu.

Fatih önce lojistik altyapıyı kurdu: Rumeli Hisarı'nı Boğaz'ın en dar noktasına, Anadolu Hisarı'nın tam karşısına sadece dört ayda inşa ettirdi (Nisan 1452). Binlerce usta ve işçinin çalıştığı inşaatta üç büyük kulenin sorumluluğu Çandarlı Halil Paşa, Saruca Paşa ve Zağanos Paşa'ya verilmişti. Hisarın devreye girmesiyle Boğaz'dan izinsiz geçen gemilere ateş açılması, Bizans'ın Karadeniz bağlantısını kesmişti.

Fatih ayrıca düşmanın teknolojisini de transfer etti. Bizans'ın hizmetindeki Macar top dökümcüsü Urban'ı Osmanlı saflarına kazandırdı. Urban, Fatih'in çizimlerini gördüğünde şaşırdı. Topu dökebileceğini ama güllesini yapamayacağını söyledi. Osmanlı ordusunun Varna Muharebesi'nde Macarlarda gördüğü Wagenburg taktiğini benimseyip geliştirmesi de bu teknoloji transferi stratejisinin bir parçasıydı.

Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler

İSTANBUL'U DÜŞÜREN 3 TEKNOLOJİ

1) ŞAHİ TOPLARI

Şahi topları, fethin en belirleyici teknolojik unsuruydu. Fatih Sultan Mehmed'in emriyle Macar mühendis Urban, Osmanlı mühendisleri Saruca Sekban ve Muslihiddin ile birlikte Edirne'deki özel dökümhanede bu devasa silahları üretti. KÜRE Ansiklopedi'ye göre toplar 8 metre uzunluğa, 80 cm iç çapa ve 18 ton ağırlığa ulaşıyor; 544-680 kg ağırlığındaki gülleleri 2 km mesafeye fırlatıyor ve sesleri 24 km'den duyulabiliyordu.

ÖzellikDeğer
Uzunluk8 metre
Namlu Çapı91,5 cm
Top Ağırlığı17–18 ton
Gülle Ağırlığı500–800 kg
Etkili Menzil1.200 – 1.500 metre
Maksimum Menzil3.000 metre
Atış HızıGünde en fazla 5–6 atış

Ancak asıl yenilik topun kendisi değil, kullanım taktiğiydi. Gülleler, surlarda bir üçgen oluşturacak biçimde ateşleniyor, ardından daha büyük çaplı toplarla üçgenin tam ortası hedef alınıyordu (ki bu, o dönem için tamamen yeni bir stratejiydi). Fatih ayrıca dünya topçuluk tarihinde bir ilk olan seyyar dökümhaneler kurarak, taşınması güç bölgelerde kısa sürede top üretilmesini sağladı.

Havan topunun atış kabiliyetini artırması ve hafif ile ağır topçuluğu bir arada kullanması da Fatih'in öncü inovasyonlarıydı. Tarihçi Roger Crowley'nin değerlendirmesine göre, barut silahlarının bu kuşatmadaki kullanımı ortaçağ kalelerini ve kuşatma tekniklerini bir anda demode kıldı.

Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler

2) GEMİLERİN KARADAN YÜRÜTÜLMESİ

Bizans, Haliç'in girişini devasa zincirlerle kapatmış ve Osmanlı donanmasının şehrin en zayıf surlarına (denizden saldırı beklenmeyen alçak Haliç surlarına) ulaşmasını engellemişti. 20 Nisan'da Papalık ve Ceneviz'in gönderdiği gemilerin Osmanlı blokajını yararak şehre ulaşması, orduda moral krizine yol açınca Fatih tarihi kararını verdi: donanma karadan Haliç'e indirilecekti.

Yaklaşık 70 gemi, 22 Nisan gecesi yağlı kerestelerden yapılmış kızaklar üzerine yerleştirildi, öküzler ve insan gücüyle inişli çıkışlı arazide çekilerek Kasımpaşa sahilinde Haliç'e indirildi. Operasyon gece yapıldı, hem sürpriz etkisi sağlandı hem de savunmanın tepki veremeden karşılaşması hedeflendi. Akademik bir makaleye göre, gemilerin karadan taşınması fikri tarihte tek örnek değildi. Ancak Osmanlıların bu operasyonu gerçekleştirme ölçeği ve hızı benzersizdi.

Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler

3) STRATEJİK ABLUKA: RUMELİ HİSARI

Rumeli Hisarı yalnızca bir kale değil, "erişim engelleme" sistemi olarak tasarlanmıştı. Boğaz'ın en dar noktasında konuşlandırılan hisardan açılan top ateşi, Karadeniz'den gelen her türlü yardımı kesmişti. Boğaz'dan izinsiz geçmeye çalışan ilk geminin batırılmasıyla abluka somut biçimde uygulanmıştı. Hisarın planları bizzat Fatih tarafından çizildi, mimar Muslihiddin Ağa projeyi hayata geçirdi. Dört ayda tamamlanan yapı, Osmanlı'nın organizasyon kapasitesinin somut bir kanıtıydı.

29 Mayıs 1453 sabahı, toplarla gedik açılan Topkapı surlarından giren Osmanlı askerleri bin yıllık bir çağı kapattı. Son İmparator XI. Konstantinos, kaçması için yapılan tüm teklifleri reddederek elinde kılıcıyla savaşırken hayatını kaybetti.

Gemiler karadan yürüdü, bir çağ sona erdi: İstanbul'un fethinde kullanılan teknolojiler
