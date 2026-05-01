Edirne’de acı olay! Ölen de öldüren de 14 yaşında: Pompalı tüfekle vurdu

Türkiye'de kadına şiddet olaylarının önü kesilemezken çocuklar arasında da şiddet eğilimi artıyor. Edirne'de çok acı bir olay yaşandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi.

Özetle

İddiaya göre, 14 yaşındaki A.Ç. ile aynı yaştaki kız arkadaşı Gizem Özdemir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle Gizem Özdemir'e ateş etti.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 14 yaşındaki Gizem Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan A.Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.