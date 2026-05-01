Edirne’de acı olay! Ölen de öldüren de 14 yaşında: Pompalı tüfekle vurdu

Edirne'de 14 yaşındaki genç kız, yaşıtı erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 16:35

Türkiye'de olaylarının önü kesilemezken çocuklar arasında da şiddet eğilimi artıyor. 'de çok acı bir olay yaşandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi.

Edirne’de acı olay! Ölen de öldüren de 14 yaşında: Pompalı tüfekle vurdu

Edirne'de 14 yaşındaki bir genç, kız arkadaşı Gizem Özdemir ile çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Olay Menzilahir Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
Tartışmanın 14 yaşındaki A.Ç. ile aynı yaştaki kız arkadaşı Gizem Özdemir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtildi.
A.Ç.'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Gizem Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan A.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, 14 yaşındaki A.Ç. ile aynı yaştaki kız arkadaşı Gizem Özdemir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle Gizem Özdemir'e ateş etti.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 14 yaşındaki Gizem Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan A.Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

