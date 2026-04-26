Okul saldırısında can veren çocukların iki gün önceki ders detayı yürek burktu! Sanki hissetmişler gibi...

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı Türkiye'yi derinden etkiledi. Ayser Çalık Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersin'linin düzenlediği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte can veren 8 öğrencinin hayat hikayeleri yürekleri burktu.
Hayatını kaybeden çocuklardan 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik için Boğaziçi Mahallesi'nde yemekli mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bayram Nabi için dualar edildi.
Acı dolu baba İsmail Şişik oğlunun ne kadar manevi yönden kuvvetli, hassas ve ailesine bağlı biri olduğunu gözyaşlarıyla anlattı. Bayram'ın sporu çok sevdiğini; tekvando, yüzme ve futbol yaptığını anlatan baba, akademik olarak da başarılı olduğunu söyledi. Olay günü matematik dersinden 100 alan öğrencilerin ön sıraya oturtulacağının konuşulduğunu belirten baba, oğlunun da en önde oturduğunu ve yakın arkadaşıyla birlikte ders dinlediğini ifade etti.
Evladının manevi yönünün güçlü olduğunu dile getiren baba, "Ramazan'dan beri namazına daha çok önem veriyordu. O gün de abdest alarak okula gitti" diye konuştu.
Saldırı haberini iş yerindeyken aldığını belirten baba, okula ulaştıklarında yaşanan panik ortamını gördüklerini ve dakikalar geçtikçe umutlarının azaldığını söyledi.
Olayın araştırılması gerektiğini vurgulayan baba, aile fertleri ve ilgili kişiler hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti.
Baba Şişik, çocukların 2 gün önce kul hakkı konusunu derslerinde işlediklerini ve bunun üzerine hissetmiş gibi helalleştiklerini şu sözlerle anlattı: "Cennet kuşu oldu. Pazartesi kul hakkı konusu varmış. Arkadaşlar birbiriyle helalleşmiş. Öğrenince çok duygulandım."
Acılı baba, "Başka çocukların başına gelmemesi için mücadele ediyoruz" dedi.