Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Okul saldırısında can veren çocukların iki gün önceki ders detayı yürek burktu! Sanki hissetmişler gibi...

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da okul saldırısında hayatını kaybeden çocuklardan biri olan Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik çocukların 2 gün önce işledikleri ders sırasında yaptıkları helalleşmeyi anlattı. Oğlunun manevi yönünün çok güçlü olduğunu namaz kıldığını söyleyen baba o gün de okula abdestli gittiğini aktardı.

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 18:15
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 18:19

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı Türkiye'yi derinden etkiledi. Ayser Çalık Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersin'linin düzenlediği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte can veren 8 öğrencinin hayat hikayeleri yürekleri burktu.

Okul saldırısında can veren çocukların iki gün önceki ders detayı yürek burktu! Sanki hissetmişler gibi...

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 8 öğrenci ve bir matematik öğretmeni Türkiye'yi derinden etkilerken, hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'in babası oğlunun hikayesini gözyaşlarıyla anlattı.
Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik için yemekli mevlit programı düzenlendi.
Baba İsmail Şişik, oğlunun manevi yönden kuvvetli, hassas ve ailesine bağlı olduğunu, sporu sevdiğini ve akademik olarak başarılı olduğunu belirtti.
Bayram Nabi'nin olay günü abdestli okula gittiği ve matematik dersinden 100 aldığı konuşuldu.
Çocukların saldırıdan 2 gün önce derslerinde kul hakkı konusunu işledikleri ve bunun üzerine arkadaşlarıyla helalleştikleri öğrenildi.
Acılı baba, olayın araştırılması gerektiğini ve aile fertleri ile ilgili kişiler hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti.
SALDIRIDA ÖLEN OĞLU BAYRAM NABİ'Yİ ANLATTI

Hayatını kaybeden çocuklardan 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik için Boğaziçi Mahallesi'nde yemekli mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bayram Nabi için dualar edildi.

Acı dolu baba İsmail Şişik oğlunun ne kadar manevi yönden kuvvetli, hassas ve ailesine bağlı biri olduğunu gözyaşlarıyla anlattı. Bayram'ın sporu çok sevdiğini; tekvando, yüzme ve futbol yaptığını anlatan baba, akademik olarak da başarılı olduğunu söyledi. Olay günü matematik dersinden 100 alan öğrencilerin ön sıraya oturtulacağının konuşulduğunu belirten baba, oğlunun da en önde oturduğunu ve yakın arkadaşıyla birlikte ders dinlediğini ifade etti.

"O GÜN OKULA ABDESTLİ GİTTİ"

Evladının manevi yönünün güçlü olduğunu dile getiren baba, "Ramazan'dan beri namazına daha çok önem veriyordu. O gün de abdest alarak okula gitti" diye konuştu.
Saldırı haberini iş yerindeyken aldığını belirten baba, okula ulaştıklarında yaşanan panik ortamını gördüklerini ve dakikalar geçtikçe umutlarının azaldığını söyledi.
Olayın araştırılması gerektiğini vurgulayan baba, aile fertleri ve ilgili kişiler hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti.

2 GÜN ÖNCE KUL HAKKI KONUSUNU İŞLEYİP HELALLEŞMİŞLER

Baba Şişik, çocukların 2 gün önce kul hakkı konusunu derslerinde işlediklerini ve bunun üzerine hissetmiş gibi helalleştiklerini şu sözlerle anlattı: "Cennet kuşu oldu. Pazartesi kul hakkı konusu varmış. Arkadaşlar birbiriyle helalleşmiş. Öğrenince çok duygulandım."

Acılı baba, "Başka çocukların başına gelmemesi için mücadele ediyoruz" dedi.

