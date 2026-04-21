15 Nisan Salı Çarşamba günü Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine bağlı Ayser Çalık Ortaokulu'na saldırı düzenleyerek 10 kişiyi katleden ve 20 kişiyi de yaralayan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklanmasının ardından gözaltında bulunan annesiyle ilgili de mahkeme kararını verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesi tutuklandı Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki bir ortaokula saldırı düzenleyen öğrencinin annesi, babasının tutuklanmasının ardından gözaltına alınmış ve mahkeme kararıyla tutuklanmıştır. Saldırıyı 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli gerçekleştirmiştir. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştır. Öğrencinin babası Uğur Mersinli tutuklanmıştır. Annesi Peyman Pınar Mersinli de mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. İddialara göre, saldırıdan önce rehberlik öğretmeni annenin psikolojik durumuyla ilgili konuşmak istemiş ancak annenin telefonu öğretmenin yüzüne kapattığı belirtilmiştir. Ayrıca, annenin ve babanın çocukları hakkındaki uyarıları 'aşırı zeki' olduğu gerekçesiyle dikkate almadığı iddia edilmektedir.

Anne Peyman Pınar Mersinli, emniyet ve daha sonra sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından hakimliğin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REHBER ÖĞRETMENİN TELEFONUNU YÜZÜNE KAPATTIĞI İDDİASI

Saldırıdan önce okulun rehberlik öğretmeninin anne Peyman Pınar Mersinli'yi arayarak İsa Aras Mersinli'nin psikolojik durumuyla ilgili konuşmak istediği ancak annenin, telefonu öğretmenin yüzüne kapattığı iddia edildi.

Okulu basarak katliam yapan 14 yaşındaki İsa Aras'ın anne ve babasının, çocukları hakkındaki uyarıları "aşırı zeki" olduğu gerekçesiyle dikkate almadığı da iddialar arasında bulunuyor.