Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kahramanmaraş okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta ortaokula saldırı düzenleyen 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin gözaltındaki annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kahramanmaraş okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesi tutuklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 22:24

15 Nisan Salı Çarşamba günü Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine bağlı Ayser Çalık Ortaokulu'na saldırı düzenleyerek 10 kişiyi katleden ve 20 kişiyi de yaralayan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklanmasının ardından gözaltında bulunan annesiyle ilgili de mahkeme kararını verdi.

Anne Peyman Pınar Mersinli, emniyet ve daha sonra sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından hakimliğin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REHBER ÖĞRETMENİN TELEFONUNU YÜZÜNE KAPATTIĞI İDDİASI

Saldırıdan önce okulun rehberlik öğretmeninin anne Peyman Pınar Mersinli'yi arayarak İsa Aras Mersinli'nin psikolojik durumuyla ilgili konuşmak istediği ancak annenin, telefonu öğretmenin yüzüne kapattığı iddia edildi.

Okulu basarak katliam yapan 14 yaşındaki İsa Aras'ın anne ve babasının, çocukları hakkındaki uyarıları "aşırı zeki" olduğu gerekçesiyle dikkate almadığı da iddialar arasında bulunuyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.