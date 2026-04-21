Kahramanmaraş okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesi tutuklandı

15 Nisan Salı Çarşamba günü Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine bağlı Ayser Çalık Ortaokulu'na saldırı düzenleyerek 10 kişiyi katleden ve 20 kişiyi de yaralayan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklanmasının ardından gözaltında bulunan annesiyle ilgili de mahkeme kararını verdi.
Anne Peyman Pınar Mersinli, emniyet ve daha sonra sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından hakimliğin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırıdan önce okulun rehberlik öğretmeninin anne Peyman Pınar Mersinli'yi arayarak İsa Aras Mersinli'nin psikolojik durumuyla ilgili konuşmak istediği ancak annenin, telefonu öğretmenin yüzüne kapattığı iddia edildi.
Okulu basarak katliam yapan 14 yaşındaki İsa Aras'ın anne ve babasının, çocukları hakkındaki uyarıları "aşırı zeki" olduğu gerekçesiyle dikkate almadığı da iddialar arasında bulunuyor.