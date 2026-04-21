Meclis'te kabul edildi: Okul saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Meclis Genel Kurulu'nda okul saldırılarına ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına dair önerge kabul edildi. Buna göre saldırılarla beraber dijital ortamlarda karşılaşılan riskler de araştırılacak.

Meclis'te kabul edildi: Okul saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu
Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarından sonra TBMM harekete geçti. Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için görüşme yapıldı.

Meclis'te kabul edildi: Okul saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası TBMM'de bir araştırma komisyonu kuruldu.
Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Komisyon 22 üyeden oluşacak ve görev süresi 3 ay olacak.
Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışına seyahat yapabilecek.
Kahramanmaraş'taki saldırıda biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.
Şanlıurfa'daki saldırıda ise 16 kişi yaralanmış, saldırgan intihar etmişti.
Meclis'te kabul edildi: Okul saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Konuşmalardan sonra Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 22 üyeden oluşacak, görev süresi 3 ay olacak. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışına seyahat yapabilecek. Komisyon ayrıca dijital ortamlarda karşılaşılan riskleri de inceleyecek.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmış, saldırgan da müdahale sonucunda yaşamını yitirmişti.

Meclis'te kabul edildi: Okul saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 19 yaşındaki Ömer Ket isimli eski bir öğrenci tarafından basılmış ve Ket, pompalı tüfekle düzenlediği silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen, kantin görevlisi ve polisin bulunduğu toplam 16 kişiyi yaraladıktan sonra canına kıymıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kabine Toplantısı'nda okul saldırıları ele alındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan alınacak önlemleri açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında korkunç anlar: Öğretmen saldırganı sopayla durdurdu, 'yatın' diye bağırdı
ETİKETLER
#etiket
#haber
#Metinden Video
#Örnek
#Geliyor
#Gündem
