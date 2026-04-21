Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarından sonra TBMM harekete geçti. Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için görüşme yapıldı.

HABERİN ÖZETİ Meclis'te kabul edildi: Okul saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası TBMM'de bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 22 üyeden oluşacak ve görev süresi 3 ay olacak. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışına seyahat yapabilecek. Kahramanmaraş'taki saldırıda biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Şanlıurfa'daki saldırıda ise 16 kişi yaralanmış, saldırgan intihar etmişti.

Konuşmalardan sonra Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 22 üyeden oluşacak, görev süresi 3 ay olacak. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışına seyahat yapabilecek. Komisyon ayrıca dijital ortamlarda karşılaşılan riskleri de inceleyecek.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmış, saldırgan da müdahale sonucunda yaşamını yitirmişti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 19 yaşındaki Ömer Ket isimli eski bir öğrenci tarafından basılmış ve Ket, pompalı tüfekle düzenlediği silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen, kantin görevlisi ve polisin bulunduğu toplam 16 kişiyi yaraladıktan sonra canına kıymıştı.