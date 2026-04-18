Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında korkunç anlar: Öğretmen saldırganı sopayla durdurdu, 'yatın' diye bağırdı

Kahramanmaraş'ta okul saldırısı olayı sonrası görgü tanıkları yaşadığı anları anlatıyor. Okulda saldırganın önüne gelene ateş açtığı sırada nöbetçi öğretmenin sınıfları dolaşıp, öğrencilere 'yere yatın' diye bağırdığı ortaya çıktı.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 10:43
18.04.2026
saat ikonu 10:43

Türkiye'yi yasa boğan 'taki okul saldırısında yaşananlara dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 8 öğrencinin tedavileri sürüyor. Saldırının yaşandığı okulda okuyan 6. sınıf öğrencilerinden H.K. (12), yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında korkunç anlar: Öğretmen saldırganı sopayla durdurdu, 'yatın' diye bağırdı

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının yaşandığı okulda okuyan 6. sınıf öğrencilerinden H.K. (12), yaşadıklarını anlatarak korkunç anları dile getirdi.
H.K., nöbetçi öğretmenin 'yere yatın' diyerek sınıfa girdiğini, saldırganın ilk sınıfa girip herkesi taradığını belirtti.
Ayla öğretmenin öğrencileri için kendini siper ettiğini ifade eden H.K., bir öğretmenin sopayla saldırganı etkisiz hale getirdiğini söyledi.
Öğrenci, merdivenlerdeki kanların şelale gibi olduğunu ve yaşadığı korkuyu dile getirdi.
Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan H.K., bir daha böyle olayların yaşanmamasını istedi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında korkunç anlar: Öğretmen saldırganı sopayla durdurdu, 'yatın' diye bağırdı

"MERDİVENDEKİ KANLAR ŞELALE GİBİYDİ"

Nöbetçi öğretmenin sınıfa girip, 'yere yatın' diyerek bağırdığını anlatan H.K., "Bizim boş dersimizdi. İlk başta silah sesi geldi biz inşaattan bir ses geliyor sandık. Böyle 5-10 kere sıktılar, sonra nöbetçi öğretmen sınıfa girip 'yere yatın' dedi. Saldırgan ilk başta 5-A sınıfına girip herkesi taramış, Ayla öğretmen öğrencileri için kendisini siper etmiş. Oradakiler ölünce tam bizim kata çıkacakken bir öğretmenimiz arkasından sopayla vurup etkisiz hale getirdiğini biliyorum. Korkuyorum, merdivendeki kanlar şelale gibiydi çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında korkunç anlar: Öğretmen saldırganı sopayla durdurdu, 'yatın' diye bağırdı

"BİZİM OKULDA GÜVENLİĞİN EVİ VARDI, KENDİSİ YOKTU"

Okullarda böyle saldırıların bir daha olmamasını istediğini anlatan öğrenci, "Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını istiyoruz. Bizim okulda güvenliğin evi vardı kendisi yoktu, okullarda güvenlik olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında korkunç anlar: Öğretmen saldırganı sopayla durdurdu, 'yatın' diye bağırdı

"HAYAL GİBİ BİR ORTAMDI"

Saldırı haberini aldıktan sonra kardeşini kurtarmak için okula gelen ağabey Şenol K. ise, "Ben olayı duyar duymaz okula koştum. O anları aklıma getirmemeye çalışıyorum. Hayal gibi bir ortamdı, çok da bir şey demek istemiyorum. Ben gittiğimde çok kimse yoktu" dedi.

