Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa saldırganlarının benzer profili! Korkutan detaylar ortaya çıktı: Incel, dijital radikalleşme...

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa saldırganlarının kişisel özellikleri ve profilleri benzer olması ürkütüyor. Dijital radikalleşme ve incel kavramları bu tarz profillerde öne çıkarken zihinde senaryo oluşturma gibi temel problemler ortaya çıkıyor.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 10:05

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okul saldırganlarının profili ve kişisel özelliklerinin benzer olması dikkat çekti. İki saldırganın dijital dünyadan etkilenip bir şiddet girdabına kapılma ve gerçekte olmayan olumsuz senaryoları zihninde tasarlama gibi özellikleri bulunuyor.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırganlarının dijital dünyadan etkilenme, şiddet girdabına kapılma ve zihninde olumsuz senaryolar tasarlama gibi benzer profilleri dikkat çekti.
Her iki saldırgan da dijital dünyadan etkilenmiş ve bir şiddet girdabına kapılmıştır.
Saldırganlar, gerçekte olmayan olumsuz senaryoları zihinlerinde tasarlamışlardır.
Dijital radikalleşme ve 'Incel' kavramlarının yayılımı, saldırganların profilleriyle benzerlik göstermektedir.
Toplumda arkadaş edinememe, kendini kanıtlama isteği, dışlanma ve kız arkadaş edinememe gibi kavramlar bu tür saldırganların zihninde temel problem oluşturmaktadır.
Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras, içine kapanık ve psikoloğa giden, 'okul avcısı' lakabı kullanan biri olarak tanımlanmaktadır.
Şanlıurfa saldırganı Ömer Ket ise sosyo-psikopat kişilik yapısına sahip olup, şiddet içerikli oyun bağımlısıdır ve Elliot Rodger'ı örnek almıştır.
INCEL VE DİJİTAL RADİKALLEŞME

Ayrıca son dönemlerde dijital radikalleşme ve ‘’Incel’’ kavramlarının toplumda büyük yayılımı iki saldırgana benzer kişilerde sıkça rastlanılıyor. Toplumda arkadaş edinememe, kendini kanıtlama isteği, dışlanma ve özellikle kız arkadaş edinememe gibi kavramlar bu tarz salgırganların zihninde temel problem oluşturuyor.

Kahramanmaraş’ta 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli, kimseyle muhatap olmayan içine kapanık bir çocuk olarak öne çıkıyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İki aydır düzenli olarak psikoloğa gidiyor. İngilizce okul avcısı anlamına gelen bir lakap kullanan Mersinli, kendine benzeyen bir arkadaşı dışında kimseyle arkadaşlık yapmamasıyla biliniyor.

''HERKESE KURULAN ÇOCUK''

Derslerine ilgisiz kendi dünyasında takılan biri olarak anlatılan Mersinli’nin takıntılı, “herkese kurulan bir çocuk” olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Şiddet temelli oyun bağımlısı olan saldırganın her gördüğünü yapan kimseyi umursamayan bir kişilik takındığı belirtiliyor.

Ayrıca ABD’de kadın düşmanlığı temelinde toplu katliam yapan Elliot Rodger’ı örnek olarak benimsemesinin bu sembolizmi kullanarak kendi “intikam” senaryosunu kurguladığı üzerinde duruluyor.

SOSYO PSİKOPAT KİŞİLİK

Şanlıurfa Siverek’teki saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket eylemi öncesinde okulda saldırı yapacağı tehdidinde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Sürekli bilgisayarda şiddet içerikli savaş oyunu oynayan Ket, Kill (öldüreceğim) paylaşımlarında bulunmuş.
Olaydan kısa süre önce psikolojik sorunları nedeniyle hastaneden randevu alan Ket, sosyo-psikopat (Antisosyal Kişilik Bozukluğu) bir kişilik yapısına sahip olarak tanımlanıyor.

Babası inşaat işçisi olan ve 9 kişilik bir ailede yaşadığı belirtilen Ket’in, eğitim hayatındaki başarısızlığının sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği ifade edildi. Ket’in iki arkadaşının sanal medyada intikam içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

