Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kahramanmaraş okul saldırısında gözaltı sayısı 95 oldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı olayı sonrası 104 sosyal medya hesabına erişim engelinin getirildiğini açıkladı. Ayrıca Bakan Gürlek, 95 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kahramanmaraş okul saldırısında gözaltı sayısı 95 oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 13:12

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası çok sayıda tehdit içerikleri paylaşan sosyal medya hesabı incelemeye alındı. Ayrıca olay sonrası gözaltı sayısı da yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş okul saldırısında gözaltı sayısı 95 oldu

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Bakan Gürlek, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında yapılan işlemleri duyurdu.
54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı.
130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı ve 95 kişi gözaltına alındı.
35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek olayda gözaltı sayısının 95 olduğunu açıkladı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELİYOR

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir.

55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup bin 104 sosyal medya hesabına da getirilmiştir.''

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DMM'den Kahramanmaraş'ta 'delillerin karartıldığı' iddialarına yalanlama
ETİKETLER
#erişim engeli
#adalet bakanlığı
#Sosyal Medya Tehditleri
#Gözaltılar
#Kahramanmaraş Okul Saldırısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.