Kahramanmaraş okul saldırısında gözaltı sayısı 95 oldu

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası çok sayıda tehdit içerikleri paylaşan sosyal medya hesabı incelemeye alındı. Ayrıca olay sonrası gözaltı sayısı da yükseldi.

Özetle

Adalet Bakanı Akın Gürlek olayda gözaltı sayısının 95 olduğunu açıkladı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELİYOR

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir.

55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup bin 104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir.''