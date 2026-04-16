Gündem
 Murat Makas

DMM'den Kahramanmaraş'ta 'delillerin karartıldığı' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta acı olay sonrası "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddialara açıklık getirdi.

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 12:41
'ta okul saldırısına ilişkin bazı sosyal medya mecralarında gerilim oluşturacak iddialar ortaya çıkıyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (), Kahramanmaraş'ta acı olay sonrası "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddialara cevap verdi.

UZMANLAR TİTİZ ÇALIŞMALAR BAŞLATTI

İşte DMM'den yapılan açıklama:

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olayın ardından "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek; eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır.

Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları; incelemelerin nihayete ermesinin ardından, ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır.

Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

