Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 'kayıp çocuklar' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kaybolan çocuklar olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 04:20
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 04:22

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen ve 9 kişinin ölümüne, 17 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrası 'kayıp çocuklar' olduğu iddiası gündem oldu.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 'kayıp çocuklar' iddiasına yalanlama

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'taki bir okul saldırısı sonrası gündeme gelen 'kayıp çocuklar' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı.
Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında saldırı sonrası 'kayıp çocuklar' olduğu iddia edilmişti.
DMM, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kaos, korku, panik yaratmayı amaçlayan bir algı operasyonu olduğunu belirtti.
DMM, vatandaşları bu tür provokatif içeriklere itibar etmemeleri ve yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

DMM'DEN 'KAYIP ÇOCUKLAR' İDDİASINA YALANLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden gündeme getirilen söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek, sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan 'saldırı sonucu kayıp çocuklar var' iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

"KAOS AMAÇLAYAN ALGI OPERASYONU"

Söz konusu iddiaların algı operasyonu olduğunu vurgulayan DMM'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Bu paylaşımlar; toplumun hassasiyetlerini hedef alarak kaos, korku ve panik iklimi oluşturmayı, kamu kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve devletimize olan güveni sarsmayı amaçlayan planlı birer algı operasyonudur.

"PROVOKATİF İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"

Vatandaşlarımızın, birliğimizi hedef alan bu tür provokatif psikolojik harp içeriklerine itibar etmemeleri; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta okula saldıran İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklandı
ETİKETLER
#kahramanmaraş
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#Algı Operasyonu
#Ayser Çalık Ortaokulu
#Kayıp Çocuklar Iddiası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.