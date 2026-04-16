Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 'kayıp çocuklar' iddiasına yalanlama

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen ve 9 kişinin ölümüne, 17 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrası 'kayıp çocuklar' olduğu iddiası gündem oldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden gündeme getirilen söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek, sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan 'saldırı sonucu kayıp çocuklar var' iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
Söz konusu iddiaların algı operasyonu olduğunu vurgulayan DMM'nin açıklamasında şöyle denildi:
"Bu paylaşımlar; toplumun hassasiyetlerini hedef alarak kaos, korku ve panik iklimi oluşturmayı, kamu kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve devletimize olan güveni sarsmayı amaçlayan planlı birer algı operasyonudur.
Vatandaşlarımızın, birliğimizi hedef alan bu tür provokatif psikolojik harp içeriklerine itibar etmemeleri; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."