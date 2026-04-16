Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen ve 9 kişinin ölümüne, 17 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrası 'kayıp çocuklar' olduğu iddiası gündem oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 'kayıp çocuklar' iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'taki bir okul saldırısı sonrası gündeme gelen 'kayıp çocuklar' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında saldırı sonrası 'kayıp çocuklar' olduğu iddia edilmişti. DMM, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kaos, korku, panik yaratmayı amaçlayan bir algı operasyonu olduğunu belirtti. DMM, vatandaşları bu tür provokatif içeriklere itibar etmemeleri ve yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

DMM'DEN 'KAYIP ÇOCUKLAR' İDDİASINA YALANLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden gündeme getirilen söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek, sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan 'saldırı sonucu kayıp çocuklar var' iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

"KAOS AMAÇLAYAN ALGI OPERASYONU"

Söz konusu iddiaların algı operasyonu olduğunu vurgulayan DMM'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Bu paylaşımlar; toplumun hassasiyetlerini hedef alarak kaos, korku ve panik iklimi oluşturmayı, kamu kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve devletimize olan güveni sarsmayı amaçlayan planlı birer algı operasyonudur.

"PROVOKATİF İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"

Vatandaşlarımızın, birliğimizi hedef alan bu tür provokatif psikolojik harp içeriklerine itibar etmemeleri; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."