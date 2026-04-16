Kahramanmaraş'ta okula saldıran İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyerek 9 kişiyi öldüren, 17 kişiyi de yaralayan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, katliamın ardından gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olduğu ortaya çıkan baba Uğur Mersinli'nin gece saatlerinde tutuklandığını duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırı sonucu 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı ve saldırganın babası tutuklandı.
Saldırı sonucu 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli olay yerinde öldü.
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası, 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olan Uğur Mersinli tutuklandı.
Yapılan ilk incelemelerde saldırganın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'a atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildi.
EGM, olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmadığını ve bireysel bir saldırı olduğunu değerlendirdiğini bildirdi.
Saldırın gerçekleştiği okulda öğrenim gören 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli olay yerinde öldü.

KATİLİN BABASI TUTUKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ​​​​​​​'ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"TERÖR DEĞİL BİREYSEL SALDIRI"

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir."

