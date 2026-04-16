Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.

Kahramanmaraş katliamında kan donduran iz: Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde ABD'li katil Elliot Rodger'ın fotoğrafı çıktı!

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş katliamında kan donduran iz: Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde ABD'li katil Elliot Rodger'ın fotoğrafı çıktı! Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 17 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki öğrencinin WhatsApp profil fotoğrafının, 6 kişinin katili Elliot Rodger'a ait olduğu anlaşıldı. Elliot Rodger, Mayıs 2014'te Kaliforniya'da altı kişiyi öldürmüştü.

"ELLIOT RODGER" DETAYI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki 8. Sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafının kendisi değil de 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu anlaşıldı.

ELLIOT RODGER KİMDİR?

Elliot Rodger, Mayıs 2014'te Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.