Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kahramanmaraş katliamında kan donduran iz: Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde ABD'li katil Elliot Rodger'ın fotoğrafı çıktı!

Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki katliamı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin, WhatsApp profil fotoğrafında 2014 yılında ABD'de 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger’ın fotoğrafını kullandığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 00:18

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.

0:00 40
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 17 öğrenci yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki öğrencinin WhatsApp profil fotoğrafının, 6 kişinin katili Elliot Rodger'a ait olduğu anlaşıldı.
Elliot Rodger, Mayıs 2014'te Kaliforniya'da altı kişiyi öldürmüştü.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
"ELLIOT RODGER" DETAYI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki 8. Sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafının kendisi değil de 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu anlaşıldı.

ELLIOT RODGER KİMDİR?

Elliot Rodger, Mayıs 2014'te Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş saldırganının sınıftaki görüntüsü ortaya çıktı! Hareketleri katliamın habercisi gibi
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: İşte olay yerinden ilk görüntüler
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#Okul Saldırısı
#Kahramanmaraş Saldırısı
#Ayser Çalık Ortaokulu
#Elliot Rodger
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.