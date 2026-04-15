Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri belli oldu.

Kahramanmaraş'taki katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı: Ayla öğretmenin öğrencileri için canını feda ettiği ortaya çıktı

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş'taki katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı: Ayla öğretmenin öğrencileri için canını feda ettiği ortaya çıktı Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı. Olayda hayatını kaybedenler arasında, öğrencilerine siper olan matematik öğretmeni Ayla Kara ve 8 öğrenci bulunuyor. Hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil olarak açıklandı. Saldırgan İsa Aras Mersinli de olayda ölmüştü. Saldırıda 17 öğrenci yaralandı ve tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor. Yaralı öğrencilerden M.N.T. ise taburcu edildi.

ÖĞRENCİLERİ İÇİN CANINI FEDA ETTİ

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. Okul saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti.

Olayda saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Saldırıda, Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. ağır yaralanırken M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K , S.Ş.Ç., M.A ve M.B yaralandı. Olayda yaralanan M.N.T ise tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Yaralıların ildeki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.