Fatih Atik Kahramanmaraş okul saldırganıyla ilgili sarsıcı bilgiyi açıkladı: Babasıyla poligona gidip Şanlıurfa saldırısını izlemiş

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı ortaokul saldırısıyla ilgili Fatih Atik önemli bir bilgi paylaştı. Atik, 8. sınıf öğrencisi saldırganın olaydan 1 gün önce babasıyla atış poligonuna gittiğini ve Şanlıurfa'daki okul baskını videosunu izlediğini açıkladı.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 22:56

Türkiye ve 'ta 1 gün arayla yaşanan okul saldırılarıyla sarsıldı. Eğitim camiası başta olmak üzere öğrenci ve veliler, yaşananları tedirginlikle izlerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Fatih Atik Kahramanmaraş okul saldırganıyla ilgili sarsıcı bilgiyi açıkladı: Babasıyla poligona gidip Şanlıurfa saldırısını izlemiş

Türkiye'de yaşanan ve Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta birer gün arayla meydana gelen okul saldırılarının ardından, Kahramanmaraş'taki saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İ.A.M. ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine bağlı Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Saldırgan İ.A.M.'nin saldırıdan bir gün önce babasıyla poligona gittiği belirtildi.
Saldırganın olay gecesini Şanlıurfa'daki okul baskınını izleyerek geçirdiği ifade edildi.
Saldırganın psikolojik sorunları olduğu, sabahlara kadar uyumadığı ve sosyal medyada vakit geçirdiği söylendi.
Saldırganın babasının emniyet müdürü olduğu ve evde beş adet silah bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Saldırganın 12-13 yaşlarında bir çocuğa babası tarafından profesyonel şekilde silah kullanmanın öğretildiği öne sürüldü.
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine bağlı Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesi, 13 kişinin de yaralanmasıyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında önemli bilgiler paylaşıldı.

Fatih Atik Kahramanmaraş okul saldırganıyla ilgili sarsıcı bilgiyi açıkladı: Babasıyla poligona gidip Şanlıurfa saldırısını izlemiş

Pınar Işık Ardor'un sunduğu programda konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, 8. sınıf öğrencisi saldırgan İ.A.M ile kentten edindiği bilgileri açıkladı.

"Maraş'tan ulaştığım arkadaşlar dediler." diye konuşan Atik "Daha dün bu olaydan bir gün önce poligona gitmişler babasıyla. Dün geceyi de Şanlıurfa'daki okul baskınını izleyerek geçirdiğini söylediler." ifadeleriyle okul saldırganıyla ilgili sarsıcı detayı duyurdu.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Atik, sözlerinin devamında şu cümleleri sarf etti: "Aynı zamanda da psikolojik sorunları olduğunu, sabahlara kadar uyumayan ve sosyal medyada vakit geçiren bir çocuk olduğunu söylediler. En büyük problem ailede yani.

Fatih Atik Kahramanmaraş okul saldırganıyla ilgili sarsıcı bilgiyi açıkladı: Babasıyla poligona gidip Şanlıurfa saldırısını izlemiş

"12-13 YAŞINDA ÇOCUĞA BABASI SİLAH KULLANMAYI NİYE ÖĞRETİR?"

Babası eğitilmiş bir insan, emniyet müdürü olan biri. Tamam silah kullanmayı öğretebilirsin de yani evde beş tane silah bulundurulması enteresan. 12-13 yaşında bir çocuğa profesyonel şekilde silah kullanmayı babası niye öğretir ya?"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! Bakan Çiftçi acı haberi verdi: Can kaybı 9'a yükseldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'taki okul saldırganı yaşıyor mu? Olay iddiayla ilgili açıklama var
