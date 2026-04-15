Fatih Atik Kahramanmaraş okul saldırganıyla ilgili sarsıcı bilgiyi açıkladı: Babasıyla poligona gidip Şanlıurfa saldırısını izlemiş

Türkiye Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 1 gün arayla yaşanan okul saldırılarıyla sarsıldı. Eğitim camiası başta olmak üzere öğrenci ve veliler, yaşananları tedirginlikle izlerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine bağlı Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesi, 13 kişinin de yaralanmasıyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında önemli bilgiler paylaşıldı.
Pınar Işık Ardor'un sunduğu programda konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, 8. sınıf öğrencisi saldırgan İ.A.M ile kentten edindiği bilgileri açıkladı.
"Maraş'tan ulaştığım arkadaşlar dediler." diye konuşan Atik "Daha dün bu olaydan bir gün önce poligona gitmişler babasıyla. Dün geceyi de Şanlıurfa'daki okul baskınını izleyerek geçirdiğini söylediler." ifadeleriyle okul saldırganıyla ilgili sarsıcı detayı duyurdu.
Atik, sözlerinin devamında şu cümleleri sarf etti: "Aynı zamanda da psikolojik sorunları olduğunu, sabahlara kadar uyumayan ve sosyal medyada vakit geçiren bir çocuk olduğunu söylediler. En büyük problem ailede yani.
Babası eğitilmiş bir insan, emniyet müdürü olan biri. Tamam silah kullanmayı öğretebilirsin de yani evde beş tane silah bulundurulması enteresan. 12-13 yaşında bir çocuğa profesyonel şekilde silah kullanmayı babası niye öğretir ya?"