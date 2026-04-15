Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılara ilişkin paylaşılan, "Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı" ve "Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı" yönündeki iddiaların yayılması üzerine açıklama yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş'taki okul saldırganı yaşıyor mu? Olay iddiayla ilgili açıklama var Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılara ilişkin asılsız iddiaların yayılması üzerine bir açıklama yaparak bu paylaşımların algı operasyonu olduğunu belirtmiştir. DMM, Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı ve Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı yönündeki iddiaları tamamen asılsız olarak nitelendirmiştir. Bu tür paylaşımların toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı oluşturmayı, devlet kurumlarını hedef göstermeyi ve devlete olan güveni zedelemeyi amaçlayan algı operasyonları olduğu belirtilmiştir. DMM, gerçek dışı bilgi yayan odaklara yönelik gerekli adli süreçlerin başlatıldığını duyurmuştur. Kamuoyundan, provokatif girişimlere karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara dikkate alması önemle rica olunmuştur.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların, yalnızca birer bilgi kirliliği değil, toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı oluşturmayı, devlet kurumlarını hedef göstermeyi ve milletin devletine olan güven bağını zedelemeyi amaçlayan açık birer algı operasyonu olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan 'Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve 'Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır.

"GEREKLİ ADLİ SÜREÇLER BAŞLATILDI"

Toplumsal huzurumuzu ve kamu düzenini hedef alarak kasıtlı biçimde gerçek dışı bilgi yayan, dezenformasyon aracılığıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu odaklara yönelik gerekli adli süreçler titizlikle ve ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun her türlü provokatif girişime karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

