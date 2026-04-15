Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin uyarı açıklamasında bulundu.

HABERİN ÖZETİ DMM'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili uyarı: Toplumsal kırılmayı amaçlıyorlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'taki okul saldırısını istismar eden dezenformasyon ve provokasyonlara karşı vatandaşları uyardı. DMM, Kahramanmaraş'taki üzücü hadisenin, devlet ve millet bağını zayıflatmayı, kamu kurumlarını zan altında bırakmayı ve toplumsal kırılma oluşturmayı amaçlayan içeriklerle istismar edildiğini tespit etti. Merkez, bu tür kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaların esas alınması gerektiğini belirtti. Devletin ilgili birimlerinin toplumsal düzenin korunması amacıyla eş güdüm içinde teyakkuzda olduğu vurgulandı. Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm kişi ve içerikler hakkında adli süreçlerin ve teknik incelemelerin başlatıldığı kaydedildi.

Merkezin açıklamasında "Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir." denildi.

"KAMU KURUMLARINI ZAN ALTINDA BIRAKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek devlet ve millet bağını zayıflatmayı, kamu kurumlarını zan altında bırakmayı, dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içeriklerin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletimizin tüm ilgili birimleri, toplumsal düzenin korunması amacıyla tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halindedir.

Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir."

