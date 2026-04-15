SON DAKİKA!
Meclis'te 'Okul Güvenliği' mesaisi: Okullardaki saldırılar için Araştırma Komisyonu kuruluyor!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yapılan saldırıların ardından TBMM'de komisyon kurulacağı öğrenildi.

Meclis'te 'Okul Güvenliği' mesaisi: Okullardaki saldırılar için Araştırma Komisyonu kuruluyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 19:59

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleştirilen saldırıların ardından TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak.

HABERİN ÖZETİ

Meclis'te 'Okul Güvenliği' mesaisi: Okullardaki saldırılar için Araştırma Komisyonu kuruluyor!

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından TBMM'deki tüm parti grupları uzlaşarak okullardaki güvenlik sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek üzere bir Araştırma Komisyonu kuracak.
Kahramanmaraş'ta bir okulda saldırı yaşandı.
Saldırının ardından TBMM'deki tüm parti grupları uzlaştı.
Önümüzdeki hafta bir Araştırma Komisyonu kurulacak.
Komisyon, saldırıyı tüm boyutlarıyla inceleyecek.
Okullardaki güvenlik sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.
GENEL KURUL GÜNDEMİ DEĞİŞTİ: MECLİS ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da görüşmeler öncesinde söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Kahramanmaraş'taki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırının ardından mevcut kanun teklifinin görüşmelerine ara verilmesi çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurul'a 10 dakika ara verdi.

Meclis'te 'Okul Güvenliği' mesaisi: Okullardaki saldırılar için Araştırma Komisyonu kuruluyor!

SALDIRILARIN ÖNLENMESİ İÇİN "ORTAK KOMİSYON" KARARI

Aranın ardından Genel Kurul çalışmaları yeniden başlarken, haftaya Salı günü okullarda yaşanan silahlı saldırıların önlenmesine yönelik tüm partilerin ortak kararıyla çalışma yürütüleceği ve bu kapsamda bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

