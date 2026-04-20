Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftalık aradan sonra toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15.10'da başlayan toplantı 3 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Açıklamalarından satır başları şu şekilde:

HABERİN ÖZETİ Kabine Toplantısı'nda okul saldırıları ele alındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan alınacak önlemleri açıkladı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.10'da başladı. Toplantıda okullarda yaşanan silahlı saldırılar ele alındı. Saldırıda şehit olan Ayla öğretmene rahmet dilendi.

-Toplantımızda geçen hafta okullarımızda yaşanan silahlı saldırıları ele aldık. Sevgili yavrularımıza ve kendini yavrularımıza siper ederek şehit olan Ayla öğretmenimize rahmet diliyorum. Ne yaparsak yapalım yüreklerindeki yangının sönmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Kahramanmaraş'ın başı sağolsun. Saldırılar sadece Kahramanmaraş'ı Siverek'i değil 86 milyonun tamamını etkiledi. Yasa ve kedere boğdu. Dört bakanımızı saldırıyı öğrenince Maraş'a gönderdik. Yaralılarımıza acil müdahaleler yapılırken, yargı, emniyet güvenlik birimlerimiz çalışmalarını başlattı. Tüm yönleriyle araştırılıyor, dijital ayak izleri takip edilerek kimlerle irtibat kurdukları etkilendikleri ortaya çıkarıldı. Önemli bulgulara ulaşıldı. Siverek saldırısıyla ilgili 8 kişi tutuklanırken Maraş'taki silahların sahibi babası tutuklandı. Ben de ilk andan itibaren süreci ilk andan itibaren takip ettim.

-Milletçe yabancısı olduğumuz durumla karşı karşıyayız. Her nimetin yan tesiri oluyor. İnternetin teknolojinin yan tesirleri de kimi zaman kendini böylece gösteriyor. Dikkatlerinizi çekiyorum ABD'de gerçekleştirilenler başta olmak üzere dünyadaki saldırılara baktığımızda failin amacının toplumu terörize etmek olduğunu görüyoruz. Bunu yaparak tıpkı terör örgütleri gibi toplumda infial uyandırmayı huzursuzluk oluşturmayı hedefliyorlar. Bu süreçte kimi medya organlarımız siyasetçilerimiz pedagojik açıdan sorunlu beyanatlarıyla saldırganların amacına hizmet etmiştir. Kimse kusura bakmasın hükümetimize karşı kampanyanın hangi gerekçeyle hangi bahanesi olabilir? Milli ve manevi değerlerle evlat yetiştirmek isteyenler sivil toplum kuruluşları niçin hedef tahtasına konur? "Olayı 14 yaşındaki çocuğun üzerine yıkacaklar" demek hangi vicdana sığar? Ana muhalefetin ilk aklına ramazan etkinliklerini eleştirmek geliyor.

-Şiddet kültürünü besleyen mikropların teşhisinde isabetli olursak tedavide başarı sağlarız. Aile, okul ortamı, medya içerikleri, dijital maruziyeti birlikte ele almalıyız. Önümüzde çok katlı sınama bulunuyor. Dünya artık eski dünya değil. Biz anne baba olarak evin bir odasında sohbet ederken diğer odadaki çocukların sanal alemdeki arkadaşlarıyla ilişkinin mahiyetinden haberdar değiliz. Bugün çocuklarımızın çoğunun anne babalarıyla geçirdiği zaman dijital dünyadaki ekran sürelerinden daha az. Dijital ebeveynler evlatlarımıza daha fazla etki ediyor. Bazı uygulamaların çocukların zihinlerini iğfal ettiği bir dönemi yaşıyoruz.

"OKUL GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

-Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin başındadır. Taviz söz konusu değildir. Güvenliğin yanı sıra gelişim psikolojisi, sosyal politika, ailenin rolü ile bu meseleye yaklaşıyoruz. Siber devriye faaliyetlerine ağırlık vermeyi hedefliyoruz: Okul kolluk iş birliğinin artırılması bu süreçte atacağımız adımlardan olacaktır.

-Özellikle aileye, konumuna dikkat çekmek istiyorum. Aile kişinin ilk okuludur. Eğitim ailede başlar. Sosyalleşme ailede başlar. Adab-ı muaşeret kuralları ailede öğretilir. Birey içinde yaşadığı toplumun parçası olmayı ailede öğrenir. Milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı şefkatin merhametin empatinin öğretildiği ilk mekteptir.

"OKUL - VELİ İLETİŞİMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

-Sınır koyma ve disiplinin kaybolması çocukları tehlikelere açık hale getiriyor. Hükümet olarak ilave adımlar atacağız. Okul ve veli iletişimi güçlendirmek için veli randevu sistemini daha etkin hale getireceğiz. Velilerimize yönelik destek ve danışma hattını devreye alacağız. Rehberlik sistemini daha hassas hale getireceğiz.

-Çocuklar üzerinde olumsuz etki uyandıran dizi film ve haber sunumlarıdır. Suç ve şiddet temalı yapımlarda faillerin güçlü etkileyici cezadan muaf ve saygın olarak gösterilmesi gençlerimizin gerçeklikle bağını zedeliyor. Haber bültenlerinde suç faillerinin yöntemlerinin gösterilmesi çocuklarımız için taklit riskini büyütüyor. Biz tarihimiz boyunca şefkatli merhametli insan ilişkilerinde dayanışmayı yücelten millet olduk.

-Kurucu kodlarımıza sahip çıkma konusunda özensiz davranıldı. Özellikle küresel despotizme dönüşen LGBT akımıyla mücadelemiz en acımasız eleştirilere maruz kaldığımız konulardan biri oldu. Biz bu musibetin önünü kesmeye çalıştıkça birileri de ellerine geçirdikleri fırsatı cinsiyetsizleştirme akımının önünü açmak için kullandı. Bize köşelerinden özgürlük dersi vermeye kalktılar. Hükümetimizin nesilleri aileyi koruma politikaları yaylım ateşine tutuldu.

-Reyting kaygısı şiddet kültürünü yaygınlaştırmanın mazereti olamaz. Aileyi iyiliği merkeze alan yapımlara ekranlarda yer verilmesi gerekiyor.RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla daha taviz üzerlerine gitmekte kararlıyız.

-Bir diğer konu ateşli silahlar meselesidir. Silah sahiplerine özellikle silahın çocuk tarafından ele geçirilmesi halinde verilecek cezayı artıracağız. İlave hukuki düzenlemeleri sağlayacağız.

-Bizim bu ülkenin çocuklarına sözümüz var. Onları inşallah vatandaşı olmaktan gurur duyacakları güvenli bir ülkede yaşamalarını temin edeceğiz.



