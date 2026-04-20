Okul servisinin kapısına sıkışan çocuk metrelerce sürüklendi

Avustralya’nın Melbourne şehrinde bir çocuğun okul otobüsünün kapılarına sıkışıp kaldığı ve ardından yolda sürüklendiği korkunç anın görüntüleri ortaya çıktı. 12 yaşındaki Nathaniel, 16 Mart'ta şehrin güneydoğusundaki okuluna giderken çantası ve sağ kolu otobüsün otomatik kapılarına sıkıştı.

Annesi Grace'in anlattığına göre, otobüs şoförü fark edene kadar çocuk yaklaşık 350 metre boyunca sokakta sürüklendi ve bu olaydan dolayı travma geçirdi.