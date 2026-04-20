Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu! İşte o anlar...

Adana'da bir ortaokulun çevresinde duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Öğrenciler okuldan çıkarken polis, silah sesiyle alakalı inceleme başlattı.



İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu'nun çevresinde silah sesleri duyuldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından sonra silah seslerini duyan öğrenciler panikle okuldan çıktı, velilerde okula geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, silah sesleriyle alakalı inceleme başlatırken konunun okulla ilgisi olmadığı anlaşılınca öğrenciler yeniden sınıflarına döndü.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Harun Sobay, "Silah seslerini duyunca öğrenciler dışarı çıktı, veliler geldi, polis geldi. Ancak silah seslerinin okulla ilgisi olmadığı anlaşılınca öğrenciler yeniden derse girdi. Bir olumsuzluk yok ama insanlar panik oldu, korktu" dedi.