En ucuz ihtiyaç kredileri belli oldu! İşte 100 bin liranın geri ödemesi

12 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinde faiz oranları %1,49'dan başlayıp %5,06'ya kadar çıkarak bankalar arasında dev bir uçurum yaratıyor.
Tercih edilen bankaya göre aylık taksitler 9.419 TL ile 12.309 TL arasında değişirken, bir yıllık toplam ödeme farkı tam 35 bin TL'yi buluyor.
İşte banka banka 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin aylık geri ödemesi...
QNB
Oran: %1,49
Aylık Taksit: 9.419 TL
Toplam Ödeme: 113.528 TL
Alternatif Bank
Oran: %2,49
Aylık Taksit: 10.189 TL
Toplam Ödeme: 122.766 TL
Kuveyt Türk
Oran: %1,99 (Kâr Payı)
Aylık Taksit: 9.790 TL
Toplam Ödeme: 117.480 TL
ON (Dijital)
Oran: %3,19
Aylık Taksit: 10.746 TL
Toplam Ödeme: 128.956 TL
ICBC
Oran: %3,42
Aylık Taksit: 10.933 TL
Toplam Ödeme: 131.693 TL
Enpara
Oran: %3,44
Aylık Taksit: 10.949 TL
Toplam Ödeme: 131.889 TL
İş Bankası
Oran: %3,74
Aylık Taksit: 11.195 TL
Toplam Ödeme: 134.839 TL
Garanti BBVA
Oran: %3,79
Aylık Taksit: 11.236 TL
Toplam Ödeme: 134.834 TL
Yapı Kredi
Akbank
Oran: %3,85
Aylık Taksit: 11.286 TL
Toplam Ödeme: 135.929 TL
Türkiye Finans
Kâr Oranı: %3.99
Aylık Taksit: 11.402 TL
Toplam Ödeme: 136.822 TL
Albaraka
Kâr Oranı: %4,00
Aylık Taksit: 11.410 TL
Toplam Ödeme: 136.922 TL
Ziraat Bankası
Oran: %4,99
Aylık Taksit: 12.248 TL
Toplam Ödeme: 147.478 TL
Halkbank
Oran: %5,06
Aylık Taksit: 12.309 TL
Toplam Ödeme: 148.203 TL