En ucuz ihtiyaç kredileri belli oldu! İşte 100 bin liranın geri ödemesi

Haber Merkezi
19.04.2026
saat ikonu 16:12
19.04.2026
saat ikonu 16:18
ihtiyaç kredisi

12 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinde faiz oranları %1,49'dan başlayıp %5,06'ya kadar çıkarak bankalar arasında dev bir uçurum yaratıyor. 

Tercih edilen bankaya göre aylık taksitler 9.419 TL ile 12.309 TL arasında değişirken, bir yıllık toplam ödeme farkı tam 35 bin TL'yi buluyor.

İşte banka banka 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin aylık geri ödemesi...

 

QNB 

Oran: %1,49

Aylık Taksit: 9.419 TL

Toplam Ödeme: 113.528 TL

 

en ucuz kredi ihtiyacı

Alternatif Bank

Oran: %2,49

Aylık Taksit: 10.189 TL

Toplam Ödeme: 122.766 TL

 

Kuveyt Türk 

Oran: %1,99 (Kâr Payı)

Aylık Taksit: 9.790 TL

Toplam Ödeme: 117.480 TL

 

ihtiyaç kredisi

ON (Dijital)

Oran: %3,19

Aylık Taksit: 10.746 TL

Toplam Ödeme: 128.956 TL

 

ICBC

Oran: %3,42

Aylık Taksit: 10.933 TL

Toplam Ödeme: 131.693 TL

 

Enpara

Oran: %3,44

Aylık Taksit: 10.949 TL

Toplam Ödeme: 131.889 TL

 

İş Bankası

Oran: %3,74

Aylık Taksit: 11.195 TL

Toplam Ödeme: 134.839 TL

 

Garanti BBVA

Oran: %3,79

Aylık Taksit: 11.236 TL

Toplam Ödeme: 134.834 TL

 

Yapı Kredi

  • Oran: %3,80
  • Aylık Taksit: 11.244 TL
  • Toplam Ödeme: 135.433 TL

 

Akbank

Oran: %3,85

Aylık Taksit: 11.286 TL

Toplam Ödeme: 135.929 TL

 

ucuz ihtiyaç kredisi

Türkiye Finans

Kâr Oranı: %3.99

Aylık Taksit: 11.402 TL

Toplam Ödeme: 136.822 TL

 

Albaraka

Kâr Oranı: %4,00

Aylık Taksit: 11.410 TL

Toplam Ödeme: 136.922 TL

 

Ziraat Bankası

Oran: %4,99

Aylık Taksit: 12.248 TL

Toplam Ödeme: 147.478 TL

 

Halkbank

Oran: %5,06

Aylık Taksit: 12.309 TL

Toplam Ödeme: 148.203 TL

