İnsanlarla aynı parkura çıkan robot kupayı kaptı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen yarı maratonda teknoloji ve spor dünyası bir araya geldi. insansı robot Lightning, insan rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

HABERİN ÖZETİ İnsanlarla aynı parkura çıkan robot kupayı kaptı Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen yarı maratonda insansı robot Lightning, insan rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Pekin'de düzenlenen yarı maratonda insansı robotlar ilk kez insanlarla aynı parkurda yarıştı. İnsansı robot Lightning, 50 dakika 26 saniyelik derece ile yarışı birinci tamamladı. Maratonda robotların yaklaşık yüzde 40'ı otonom olarak yarışırken, diğerleri uzaktan kontrol edildi. Yarış sırasında insansı robotlar hareket kabiliyeti, denge ve yön bulma yeteneklerini sergiledi. Erkekler yarı maraton dünya rekoru Ugandalı Jacob Kiplimo'ya ait olup, 57 dakika 20 saniyedir.

Çin'in başkenti Pekin'de dün düzenlenen yarı maratonda insansı robotlar ilk kez insanlarla aynı parkurda yarıştı. İnsansı robot Lightning, rakiplerini geride bırakarak yarışı birinci tamamladı. Çin'de dün düzenlenen yarı maraton, teknoloji ve sporun buluşmasına sahne oldu. Pekin'de düzenlenen maratonda insansı robotlar ilk kez insanlarla aynı parkurda yarıştı. Heyecanla takip edilen maratonu insansı robot "Lightning", 50 dakika 26 saniyelik derece ile birinci tamamladı.

Maratonda robotların yaklaşık yüzde 40'ı otonom olarak yarışırken, diğerleri uzaktan kontrol edildi. Yarış sırasında insansı robotlar hareket kabiliyeti, denge ve yön bulma yeteneklerini sergileyerek izleyicilerin dikkatini çekti.

Ugandalı Jacob Kiplimo, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Mart ayında düzenlenen maratonda 57 dakika 20 saniyelik derece yapmıştı. Kiplimo, erkekler yarı maraton dünya rekorunu elinde bulunduruyor.