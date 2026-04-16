İnsan gibi tesbih çeken robot eli geliştirildi

Beyin-bilgisayar arayüzü teknolojilerinde Çin'in ilk milyar dolarlık girişimi olan Qiangnao, biyonik elleri robotlara entegre etmeyi hedefleyen yeni projesiyle karşımıza çıktı. Şirket, Revo 3 adlı robot el modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

Özetle

Revo 3 ip çevirme, tesbih çekme, makasla kağıt kesme, iki el koordinasyonuyla rubik küp çözme ve hassas oyuncaklarla etkileşim gibi görevleri başarıyla yerine getirebiliyor. Yapılan tanıtımlarda modelin, kusursuz şekilde beş köşeli yıldız çizebilmesi ve stres çarkı çevirebilmesi izleyenleri şaşırtmayı başardı.

TEK ELDE 21 SERBESTLİK DERECESİ SUNUYOR

Robotik bir ele bu işlemleri yaptırmak çok kolay gibi gözükse de teknolojinin arkasında apayrı bir mühendislik başarısı var. Revo 3 tek elde 21 serbestlik derecesine sahip olarak 27 derece olan insan eline oldukça yaklaştı.