YouTube, Premium abonesi olmayan kullanıcılar için reklamları azaltma kararı aldı. Artık canlı yayınlar sırasında sohbet akışının yoğunlaştığı anlarda reklamlar otomatik olarak duraklatılacak.

HABERİN ÖZETİ YouTube ücretsiz kullanıcılar için reklamları azaltma kararı aldı YouTube, Premium abonesi olmayan kullanıcılar için canlı yayınlardaki yoğun sohbet anlarında reklamları otomatik olarak duraklatacak. Yeni sistem, canlı yayın sohbet etkinliğini eş zamanlı olarak izleyerek çalışıyor. Mesajların aniden arttığı durumlarda (örneğin oyun oynama veya ürün tanıtımı gibi) sistem devreye giriyor. Reklamlar, Premium aboneleri için değil, yayındaki tüm izleyiciler için askıya alınıyor. Bu özellik, otomatik reklamları açık olan tüm içerik üreticilerinin kanallarında geçerli olacak.

The Next Web'in haberine göre yeni sistem, sohbet etkinliğini eşzamanlı şekilde izleyerek çalışıyor. Örnek vermek gerekirse, bir yayıncının oyun oynaması ya da yeni bir ürünün tanıtılması gibi mesajların aniden arttığı durumlarda sistem devreye giriyor.

YouTube algoritması, yalnızca Premium aboneleri için değil yayındaki tüm izleyiciler için otomatik reklamları anında askıya alıyor. Platformun yeni özelliği otomatik reklamları açık olan tüm içerik üreticilerinin kanallarında geçerli olacağı belirtildi.