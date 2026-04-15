YouTube ücretsiz kullanıcılar için reklamları azaltma kararı aldı

YouTube, Premium abonesi olmayan kullanıcılar için reklamları azaltma kararı aldı. Artık canlı yayınlar sırasında sohbet akışının yoğunlaştığı anlarda reklamlar otomatik olarak duraklatılacak.
The Next Web'in haberine göre yeni sistem, sohbet etkinliğini eşzamanlı şekilde izleyerek çalışıyor. Örnek vermek gerekirse, bir yayıncının oyun oynaması ya da yeni bir ürünün tanıtılması gibi mesajların aniden arttığı durumlarda sistem devreye giriyor.
YouTube algoritması, yalnızca Premium aboneleri için değil yayındaki tüm izleyiciler için otomatik reklamları anında askıya alıyor. Platformun yeni özelliği otomatik reklamları açık olan tüm içerik üreticilerinin kanallarında geçerli olacağı belirtildi.