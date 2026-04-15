Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Araç muayenesinde yapay zeka devrimi! Sistem komple değişiyor: İşlemler daha kısa sürecek

Yapay zeka artık hayatın her alanına girmeye başladı. Araç muayene sektöründe de yapay zeka dönemi başlıyor. Tünel tipi ve temassız tarama sistemleri hızla entegre edilecek. Yapay zeka desteğiyle muayene süresini kısaltılacak, işlemler daha hızlı bir şekilde yapılacak. İşte detaylar...

Araç muayenesinde yapay zeka devrimi! Sistem komple değişiyor: İşlemler daha kısa sürecek
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 09:50

Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor. Teknolojideki hızlı gelişim, araç muayene süreçlerini de kökten değişecek. Uzun yıllardır kullanılan kanal sistemleri yerini, akıllı kamera altyapıları ve destekli temassız tarama teknolojilerine bırakmaya başladı. Aracın altı dahil olmak üzere birçok kontrol noktası, fiziksel müdahale gerekmeksizin kısa sürede analiz ediliyor.

Araç muayenesinde yapay zeka devrimi! Sistem komple değişiyor: İşlemler daha kısa sürecek

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Araç muayenelerinde teknolojinin gelişimiyle birlikte, kanal sistemleri yerini akıllı kamera ve yapay zeka destekli temassız tarama teknolojilerine bırakarak süreçleri daha hızlı ve verimli hale getiriyor.
Zemine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri, şasi tarama cihazları aracılığıyla motor, şanzıman, aks, diferansiyel yağ kaçakları, şasi kırıkları, egzoz hasarları, korozyon, lastik bozuklukları ve dış yüzey hasarları gibi kusurları saniyeler içinde tespit edebiliyor.
Yapay zeka destekli alt gövde taraması, işlem sürelerini kısaltarak istasyonlardaki araç akışını hızlandırıyor ve bekleme sürelerini azaltıyor.
Otomotiv muayene tünelleri pazarının 2035 yılına kadar 4,5 milyar dolara ulaşması beklenirken, yapay zeka destekli araç muayene sistemleri pazarının ise 2033 yılına kadar 6,9 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Otomatik tarama sistemleri sayesinde aynı istasyon alanında daha fazla araç muayene edilebiliyor ve dijital olarak elde edilen veriler sektör için önemli bir referans oluşturuyor.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Araç muayenesinde yapay zeka devrimi! Sistem komple değişiyor: İşlemler daha kısa sürecek

ARAÇ SANİYELER İÇİNDE TARANIYOR

Günümüzde geliştirilen şasi tarama cihazları, zemine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri aracılığıyla araç muayenelerinde kritik öneme sahip pek çok kusuru tespit edebiliyor. Bu sayesinde aracın sistem üzerinden geçmesiyle özellikle kanala inilerek belirlenen; motor, şanzıman, aks ve diferansiyeldeki yağ kaçakları, şasi kırıkları ve teknik standartlara uymayan tamiratlar, egzoz sistemindeki hasarlar, araç altındaki metal aksamlarda oluşan korozyon (paslanma), lastiklerdeki kesik ve balon gibi yapısal bozukluklar ile dış yüzeydeki ölçü ve hasar durumları saniyeler içinde görüntülenip kayıt altına alınabiliyor.

Araç muayenesinde yapay zeka devrimi! Sistem komple değişiyor: İşlemler daha kısa sürecek

YAPAY ZEKAYLA ARAÇ TARAMASI

Türkiye genelinde birçok istasyonda randevu saatinde gelen araç sahipleri uzun kuyruklarla karşılaşabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde randevu bulma süresi ve istasyonlardaki bekleme süreleri en sık dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor. Kamera ve yapay zeka destekli alt gövde taramasıyla araç kontrolleri daha kısa sürede tamamlanabiliyor. İşlem sürelerinin kısalması, istasyonlardaki araç akışını hızlandırırken bekleme sürelerinin azalmasına katkı sağlıyor.

Araç muayenesinde yapay zeka devrimi! Sistem komple değişiyor: İşlemler daha kısa sürecek

PAZAR 4,5 MİLYAR DOLARI HEDEFLİYOR

Zemin kamera sistemleri hem muayene sürelerini kısaltma hem de insan hatasını en aza indirme potansiyeli taşıdığı için dünyada giderek daha fazla ilgi görüyor. muayene tünelleri pazarının 2024’teki 2,2 milyar dolar seviyesinden 2035 yılına kadar 4,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor; bu da yıllık yaklaşık yüzde 7 büyüme anlamına geliyor. Yapay zeka destekli araç muayene sistemleri pazarı ise çok daha hızlı büyüyor. 2024’te 1,9 milyar dolar olan bu pazarın 2033 yılına kadar 6,9 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Yüzde 15,8’lik yıllık büyüme hızıyla otomotiv sektörünün en hızlı genişleyen alanlarından biri haline geliyor.

Araç muayenesinde yapay zeka devrimi! Sistem komple değişiyor: İşlemler daha kısa sürecek

Sektörde yaygınlaşan otomatik tarama sistemleri, aynı istasyon alanında daha fazla aracın muayene edilmesine imkan tanıyor. Dijital olarak elde edilen muayene verileri ise zamanla geniş bir veri setine dönüşüyor. Araç parkının genel durumu, arıza türleri ve bölgesel dağılımlar gibi bilgiler, sektör ve ilgili paydaşlar için önemli bir referans oluşturuyor.

Araç muayenesinde yapay zeka devrimi! Sistem komple değişiyor: İşlemler daha kısa sürecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilikte 2036 tuzağına dikkat! İsa Karakaş kademeli yaş tablosunu açıkladı
İstanbul'da haraç kesen çeteye operasyon: 17 gözaltı
