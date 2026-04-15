İstanbul'da haraç kesen çeteye operasyon: 17 gözaltı

İstanbul’da haraç toplayan sokak çetelerine yönelik 5 ilçede operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 17 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 7'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

İstanbul'da haraç kesen çeteye operasyon: 17 gözaltı
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 09:05

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalarda yeni nesil sokak çetelerine karşı düğmeye basıldı.

İstanbul'da haraç kesen çeteye operasyon: 17 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, yeni nesil sokak çetelerine yönelik yürüttüğü çalışmada 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda 7'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin İstanbul'da 5 farklı ilçede 6 farklı olaya karıştığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Liderliğini yurt dışında olduğu bilinen, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan şahısların yaptığı suç örgütlerine yönelik araştırmalar sonucunda operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
HARAÇ TOPLAYAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda, liderliğini 'hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında olduğu bilinen' şahısların yaptığı suç örgütleri ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, İstanbul’da 5 ilçede 6 farklı 'haraç toplama' olayına karıştıkları tespit edilen çete üyelerinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Birçok noktaya düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7’si 18 yaşından küçük olmak üzere 17 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ediyor.

