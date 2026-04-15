İstanbul'da haraç kesen çeteye operasyon: 17 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalarda yeni nesil sokak çetelerine karşı düğmeye basıldı.
İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda, liderliğini 'hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında olduğu bilinen' şahısların yaptığı suç örgütleri ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, İstanbul’da 5 ilçede 6 farklı 'haraç toplama' olayına karıştıkları tespit edilen çete üyelerinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Birçok noktaya düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7’si 18 yaşından küçük olmak üzere 17 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ediyor.