Kırmızı bültenle ulusal çapta aranıyorlardı, İçişleri Bakanlığı duyurdu: 61 suçlu getirildi

Kırmızı bültenle ulusal çapta aranan birçok suçlunun yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı suçluların getirildiği ülkelere ilişkin detayları açıkladı.
İçişleri Bakanlığı şu açıklamaları yaptı:
"Kırmızı Bültenle aradığımız 16, ulusal seviyede aradığımız 45 suçlu olmak üzere toplam 61 suçlu; Gürcistan (50), Almanya (4), Yunanistan (3), Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi."
İşte açıklamalardan satır başları:
Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (16); F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç ile Ulusal Seviyede Arananlar (45); B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.
Daire Başkanlıklarımızı, Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.