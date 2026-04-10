Gündem
Gündem
Editor
 | Murat Makas

Kırmızı bültenle ulusal çapta aranıyorlardı, İçişleri Bakanlığı duyurdu: 61 suçlu getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan toplam 61 suçlunun Gürcistan (50), Almanya (4), Yunanistan (3), Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan gibi ülkelerden getirildiğini açıkladı.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 15:08
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 15:18

Kırmızı bültenle ulusal çapta aranan birçok suçlunun yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. suçluların getirildiği ülkelere ilişkin detayları açıkladı.

Kırmızı bültenle ulusal çapta aranıyorlardı, İçişleri Bakanlığı duyurdu: 61 suçlu getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 45 olmak üzere toplam 61 suçlunun çeşitli ülkelerden Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı şu açıklamaları yaptı:

"Kırmızı Bültenle aradığımız 16, ulusal seviyede aradığımız 45 suçlu olmak üzere toplam 61 suçlu; Gürcistan (50), Almanya (4), Yunanistan (3), Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi."

İşte açıklamalardan satır başları:

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (16); F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç ile Ulusal Seviyede Arananlar (45); B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

ŞAHISLARIN İZİ DETAYLI TAKİP EDİLDİ

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Daire Başkanlıklarımızı, Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

https://x.com/TC_icisleri/status/2042572899911930213

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polis haftasını telsiz anonsuyla kutladı
