Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polis haftasını telsiz anonsuyla kutladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kahraman Türk emniyet personelinin "10 Nisan Polis Haftası"nı polis telsizindeki anonsla kutladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 10:02

, emniyet personelinin "10 Nisan Polis Haftası"nı polis telsizinden yaptığı anonsla kutladı. Bakanlığın NSosyal hesabından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin emniyet personeline yönelik yeni yıl kutlama mesajını içeren bir video paylaşıldı.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polis haftasını telsiz anonsuyla kutladı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis telsizinden yaptığı anonsla emniyet personelinin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.
Bakan Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıllık mazisinin gururuyla personeli selamladı.
Türk Polisi'nin hukukun kalesi ve milletin huzurunun teminatı olduğunu belirtti.
Polislerin görevini her şeyin üstünde tutanların ocağı olduğunu vurguladı.
Polislerin attığı her adımın, tuttuğu her nöbetin Türkiye'nin huzuruna ve güvenliğine sahip çıkmak olduğunu söyledi.
Şehitleri rahmetle andı, gazilere sağlık ve afiyet diledi.
Görev başındaki polislerin muzaffer ve muvaffak olmasını diledi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

İŞTE POLİS TELSİZİNDEN GEÇEN İFADELER

Çiftçi, polis telsizi anonsuyla verdiği mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli mesai arkadaşlarım, Türk Polis Teşkilatımızın kahraman mensupları, 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle, 181 yıllık şanlı mazimizin gururunu yüreğimizde hissederek sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Türk Polisi, hukukun sarsılmaz kalesi, milletimizin huzurunun ve devletimizin bekasının en önemli teminatıdır. 181 yıldır bu teşkilat, gecesini gündüzüne katanların, vatan için canını ortaya koyanların, görevini her şeyin üstünde tutanların ocağı olmuştur. Sizler, aziz milletimizin duasını, devletimizin iradesini, ay-yıldızlı bayrağımızın şerefini omuzlarınızda taşıyorsunuz. Attığınız her adım, tuttuğunuz her nöbet, verdiğiniz her mücadele, Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine ve istikbaline sahip çıkmaktır. Şunu biliniz ki; bu devlet sizin cesaretinizle güçlüdür. Bu millet sizin fedakarlığınızla huzurludur. Bu bayrak sizin kararlılığınızla dalgalanmaktadır. Bu uğurda şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cenabıhak, siz vazife başındaki tüm kahraman polislerimizi muzaffer ve muvaffak eylesin. Ayağınıza taş değmesin. Yolunuz açık olsun. Polis Haftamız kutlu olsun. 181. yılımız kutlu olsun."

