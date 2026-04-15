Emeklilikte 2036 tuzağına dikkat! İsa Karakaş kademeli yaş tablosunu açıkladı

Sosyal güvenlik sistemi

Sosyal güvenlik sistemi 2008 yılında köklü bir değişikliğe gitti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında bu değişiklik hakkında bilgi vererek emekliler için 2036 tuzağına dikkat çekti.

Emekli Sandığı iştirakçisi

Eskiden "Emekli Sandığı iştirakçisi" denilen kişiler 5510 Sayılı Kanun'a göre  SGK’nın 4/1-c’li bir ferdi kabul ediliyor.
 

Sigortalılık süresi

Karakaş, "Sigortalılık süresi, kural olarak 18 yaşın doldurulmasıyla başlıyor. Ancak burada ince bir çizgi var: 18 yaşından önce ödenen primler boşa gitmiyor; toplam prim gün sayısına ekleniyor. Ama "hizmet süresi" saati ancak reşit olunca başlıyor" dedi.
 

9.000 günlük prim maratonunu

"Eğer 9.000 günlük prim maratonunu 2036’ya kadar bitiremezseniz, emeklilik hayaliniz her geçen yıl biraz daha uzaklaşıyor" diyen Karakaş, 2048 yılına gelindiğinde kadın ve erkek için emeklilik yaşının 65'te eşitlendiğini bildirdi.
 

emeklilik

Bazı özel durumlarda kapıların biraz daha erken veya farklı şartlarla aralandığından bahseden Karakaş şu şekilde bu durumların altını çizdi:
 

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK:

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK:

5.400 prim gününüz varsa, yaş haddiyle emekli olabilirsiniz. Ancak bunun için yukarıdaki tabloda belirtilen emekli aylığı bağlanmasında; Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5.400 prim ödeme gün sayısı üzerinden de yaşlılık emeklilik aylığı bağlanabilecektir
 

KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİLİK

KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİLİK

Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı 9.000 gün olması durumunda, belirli hâllerde ve şartlarda yaşlılık emekli aylığı bağlanmaktadır.
 

yaşlılık aylığı

Kamu görevlilerinden, subay, astsubay, askerî memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re'sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere ise, SGK (5510 s.) Kanunun yukarıda bahsettiğimiz yaş ve prim ödeme gün sayılarını tamamlamaları kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.
 

yaş haddi ve kadrosuzluk

Diğer yandan yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle aylık bağlanacak olanlarda yine SGK (5510 s.) Kanundaki yaş ve prim ödeme gün sayıları tamamlanıncaya kadar, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmek suretiyle yaşlılık aylıkları karşılanmaktadır.

