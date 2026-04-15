ROKETSAN’ın yerli tanksavarı KARAOK hedefi tam isabetle vurdu

Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK, gerçekleştirilen atışlı testleri başarıyla geride bıraktı. ROKETSAN mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, dört farklı kullanıcı senaryosunda hedefi şaşmadan imha etti.

Özetle

ROKETSAN tarafından geliştirilen kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK, 4 farklı kullanıcı senaryosuyla gerçekleştirilen test atışlarını tam isabetle tamamladı. KARAOK'un farklı kullanım senaryolarına yönelik test atışları başarıyla devam ediyor.

"GÖZÜ KARA VURUŞU KESİN"

Üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen KARAOK, zırh delici performansıyla sahada operasyonel güç sağlıyor. KARAOK, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, KARAOK'un test atışlarını NSosyal hesabından "Gözü kara, vuruşu kesin" mesajıyla paylaştı.

Atışlı test faaliyetleri kapsamında 4 ayrı senaryoda hedefini tam isabetle vuran KARAOK'un sahadaki güvenilirliğini bir kez daha kanıtladığını belirten İkinci, "Geleceğin harp sahasını milli sistemlerimizle şekillendirmeye ve ordumuzun gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.