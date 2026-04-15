Samsung, Galaxy S27 serisinde çok önemli bir değişikliğe gidiyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S27 serisi ile ilgili sızıntılar şimdiden gelmeye başladı. Şirketin, yeni modelde strateji değiştirerek Amerika'ya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi Exynos işlemcisini daha fazla kullanacağı bildirildi.
Hatırlanacağı üzere Samsung, Galaxy S25 serisinde tamamen ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerini kullanmıştı. Bu da markaya yaklaşık 3 trilyon Güney Kore Wonu gibi devasa bir fatura çıkarmıştı.
Galaxy S27 Ultra modelinde kullanılması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi, TSMC'nin oldukça pahalı 2nm üretim süreci ile üretilecek. Maliyetlerin daha da yükselmesi ihtimali karşısında Samsung'un, zamlı fiyatları tüketicilere yansıtmak yerine kendi çiplerine yönelmeyi mantıklı bulduğu bilgisi paylaşıldı.
Fakat Exynos işlemcilerin de şöyle bir sıkıntısı var: performans olarak Snapdragon çiplerinin gerisinde kalıyorlar. Örneğin Exynos 2600 modeli bazı alanlarda başarılı sonuçlar verse de güç verimliliği, ısı yönetimi ve pil ömrü konularında kullanıcıları tatmin etmediği yorumları yapılmıştı.
Şirket, Exynos 2700 modelinin güç verimliliği ve stabilite konusunda beklentileri karşılamasını umut ediyor.