Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Samsung, Galaxy S27 serisinde çok önemli bir değişikliğe gidiyor

Samsung, iddialara göre Galaxy S27 serisinde önemli bir işlemci değişikliği yapıyor. Şirketin yüksek fiyatlı Qualcomm çiplerine olan bağımlılığını kırmak amacıyla yüzde 50 oranında kendi Exynos 2700 modelini kullanacağı bildirildi.

'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S27 serisi ile ilgili sızıntılar şimdiden gelmeye başladı. Şirketin, yeni modelde strateji değiştirerek Amerika'ya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi Exynos işlemcisini daha fazla kullanacağı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Samsung'un Galaxy S27 serisinde, Amerika'ya olan bağımlılığı azaltmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kendi Exynos işlemcisini daha fazla kullanma stratejisine geçeceği bildirildi.
Samsung, Galaxy S25 serisinde tamamen ABD'li Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerini kullandı ve bu da yaklaşık 3 trilyon Güney Kore Wonu'na mal oldu.
Galaxy S27 Ultra modelinde kullanılması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinin TSMC'nin pahalı 2nm üretim süreciyle üretilecek olması maliyetleri artırabilir.
Samsung, artan çip maliyetlerini tüketicilere yansıtmak yerine kendi işlemcilerine yönelmeyi mantıklı buluyor.
Mevcut Exynos işlemcilerin performans olarak Snapdragon çiplerinin gerisinde kaldığı, güç verimliliği, ısı yönetimi ve pil ömrü konularında kullanıcıları tatmin etmediği yorumları yapıldı.
Samsung, Exynos 2700 modelinin güç verimliliği ve stabilite konusunda beklentileri karşılamasını umuyor.
Hatırlanacağı üzere Samsung, Galaxy S25 serisinde tamamen ABD'li çip üreticisi 'un Snapdragon işlemcilerini kullanmıştı. Bu da markaya yaklaşık 3 trilyon Güney Kore Wonu gibi devasa bir fatura çıkarmıştı.

SAMSUNG, QUALCOMM ÇİPLERİNİN MALİYETİNDEN KAÇIŞ YOLU ARIYOR

Galaxy S27 Ultra modelinde kullanılması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi, TSMC'nin oldukça pahalı 2nm üretim süreci ile üretilecek. Maliyetlerin daha da yükselmesi ihtimali karşısında Samsung'un, zamlı fiyatları tüketicilere yansıtmak yerine kendi çiplerine yönelmeyi mantıklı bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Fakat Exynos işlemcilerin de şöyle bir sıkıntısı var: performans olarak Snapdragon çiplerinin gerisinde kalıyorlar. Örneğin Exynos 2600 modeli bazı alanlarda başarılı sonuçlar verse de güç verimliliği, ısı yönetimi ve pil ömrü konularında kullanıcıları tatmin etmediği yorumları yapılmıştı.

Şirket, Exynos 2700 modelinin güç verimliliği ve stabilite konusunda beklentileri karşılamasını umut ediyor.

