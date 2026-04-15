Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için ne zaman yayınlanacak paylaşıldı

Galaxy S26 ile tanıtılan One UI 8.5 sürümü eski Samsung cihazlara ne zaman gelecek merak konusuydu. Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Galaxy S25 kullanıcıları çok fazla beklemeyecek.

One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için ne zaman yayınlanacak paylaşıldı
Murat Makas
15.04.2026
10:36
15.04.2026
11:04

Samsung, kısa süre önce Galaxy S26 serisiyle birlikte yeni arayüzü One UI 8.5 sürümünü kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Yeni yazılımın eski modellere ne zaman ulaşacağı büyük bir merakla beklenirken, nihayet serisi için beklenen haber geldi.

HABERİN ÖZETİ

One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için ne zaman yayınlanacak paylaşıldı

Samsung'un yeni arayüzü One UI 8.5'in Galaxy S25 serisi için çıkış tarihi ve beta programının genişlemesi hakkında bilgiler paylaşıldı.
One UI 8.5'in kararlı sürümünün 30 Nisan'da Güney Kore'de, 4 Mayıs civarında ise küresel pazarda Galaxy S25 serisine dağıtılması planlanıyor.
Müşteri hizmetleri temsilcilerinden alınan bilgilerin her zaman kesinlik taşımadığı ve beklenmedik yazılım sorunları nedeniyle takvimde değişiklik olabileceği belirtildi.
One UI 8.5 Beta sürümünün Galaxy A35, Galaxy A55 ve Galaxy Z5 modellerine de yakında dahil edileceği bildirildi.
GALAXY S25 İÇİN ONE UI 8.5 SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

X platformunda @MatthewReiter05 isimli kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, planlanan yayın takvimini gözler önüne serdi. Samsung müşteri hizmetleriyle yapılan görüşmeye dayanan iddialara göre, kararlı One UI 8.5 sürümü 30 Nisan tarihinde Güney Kore'de dağıtıma çıkacak.

Küresel pazardaki cihazların ise 4 Mayıs civarında güncellenmesi planlanıyor. Bununla birlikte müşteri hizmetleri temsilcilerinden alınan bilgilerin her zaman kesinlik taşımadığını hatırlatmak gerekiyor.

Beklenmedik yazılım sorunları nedeniyle güncelleme takvimlerinde zaman zaman değişiklik yaşanabiliyor.

ONE UI 8.5 BETA PROGRAMI GENİŞLİYOR

Öte yandan şirket, One UI 8.5 Beta sürümünü daha eski cihazlara getirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Galaxy A35, Galaxy A55 ve Galaxy Z5 katlanabilir telefon modellerinin çok yakında ilgili test programına dahil edileceği belirtiliyor.

