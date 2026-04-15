One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için ne zaman yayınlanacak paylaşıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsung, kısa süre önce Galaxy S26 serisiyle birlikte yeni arayüzü One UI 8.5 sürümünü kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Yeni yazılımın eski modellere ne zaman ulaşacağı büyük bir merakla beklenirken, nihayet Galaxy S25 serisi için beklenen haber geldi.
X platformunda @MatthewReiter05 isimli kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, planlanan yayın takvimini gözler önüne serdi. Samsung müşteri hizmetleriyle yapılan görüşmeye dayanan iddialara göre, kararlı One UI 8.5 sürümü 30 Nisan tarihinde Güney Kore'de dağıtıma çıkacak.
Küresel pazardaki cihazların ise 4 Mayıs civarında güncellenmesi planlanıyor. Bununla birlikte müşteri hizmetleri temsilcilerinden alınan bilgilerin her zaman kesinlik taşımadığını hatırlatmak gerekiyor.
Beklenmedik yazılım sorunları nedeniyle güncelleme takvimlerinde zaman zaman değişiklik yaşanabiliyor.
Öte yandan şirket, One UI 8.5 Beta sürümünü daha eski cihazlara getirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Galaxy A35, Galaxy A55 ve Galaxy Z5 katlanabilir telefon modellerinin çok yakında ilgili test programına dahil edileceği belirtiliyor.