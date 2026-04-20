17-24 Nisan BİM Aktüel Kataloğu 2026! Klima çeşitleri, kamp ürünleri, televizyon, şişme yatak ve çadır geliyor

BİM’de havaların ısınmasıyla beraber kamp ürünlerinde kampanyalı fiyatlar reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Kamp ürünlerinin yanı sıra teknolojiden, mutfak ürünlerine, termos çeşitlerinden, tencereye geniş bir ürün yelpazesi müşterileri bekleyecek. 1.9 Litre Termos 2.790 TL olurken 2.3 Litre kapasiteli Termos ise 2.990 TL olacak. Tek Fiyat Çelik Ürünler 379 TL, Kesme Tahtası 199 TL, Bulaşıklık İse 109 TL’den reyonlarda olacak. 1200 BTU Inverter Klima 24.500 TL, 43 İnç Ful HD Qled Televizyon 14.900 TL, 32 İnç Full HD Qled Android Televizyon ise 8.990 TL olacak. 9000 BTU Portatif Klima 11.750 TL, 8 GB/256 Akıllı Cep Telefonu 10.900 TL, Askılı Mini Hoparlör 599 TL, Profesyonel Dürbün 1.599 TL, Batla ve Alet Seti 1.150 TL, Telsiz Seti 1.499 TL, Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL, Kamp Sandalyesi 349 TL, Cibinlikli Hamak 899 TL’den raflarda satışa sunuluyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 17-24 Nisan aktüel kataloğu 2026 ve fiyatları…

BİM 24 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

1200 BTU Inverter Klima 24.500 TL

43 İnç Full HD Qled Android Televizyon 14.900 TL

32 İnç Full HD Qled Android Televizyon 8.990 TL

9000 BTU Portatif Klima 11.750 TL (taşınabilir)

01 İcon Cep Telefonu 8GB/256 GB 10.900 tl

Powerbank 1.790 TL

Kablosuz Hoparlör 590 TL

Askılı Mini Hoparlör 599 TL

6 Kişilik Çadır 17.990 TL

Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3-4 Kişilik 3.750 TL

Balkonlu/Odalı 4 Kişilik Çadır 7.250 TL

Otomatik Çadır 4 Kişilik 1.750 TL

Çift Katmanlı Çadır 4-5 Kişilik 3.750 TL

Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 8 Kişilik 18.990 TL

Profesyonel Dürbün 1.599 TL

Ayaklı ve Asılabilir Kamp Lambası 349 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

2’li Telsiz Seti 1.499 TL

Fonksiyonel Kamp Baltası 449 TL

Organizer Çanta 259 TL

Katlanabilir Kamp Masası 799 TL

Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL

Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL

Plaj Sandalyesi 349 TL

Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL

Katlanabilir Kampet 2.999 TL

Cibinlikli Hamak 899 TL

Hamak 579 TL

Kamp Hasırı 499 TL

Kamp ve Giyinme Kabini 1.199 TL

1.9 Litre Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL

2.3 Litre Vakumlu Çelik Termos 2.990 TL

Seramik Portatif Ocak 1.399 TL

Emaye Demlik 679 TL

Kamp Emaye Yemek Seti 649 TL

Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.299 TL

Pipetli Termos 590 TL

Paslanmaz Çelik Servis Seti 449 TL

Paslanmaz Çelik Bardak 219 TL

Tek Fiyat Çelik Ürünler 379 TL

Cam Ayaklı Meyvelik 369 TL

Cam Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 129 TL

Cam Şekerlik/Sunumluk 119 TL

Siyah Bambu Kesme Tahtası 119 TL

Bulaşıklık 109 TL

BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL

Tuşlu Cep Telefonu 1.750 TL

Ekranlı ANC Kulaklık 549 TL

Karaoke Mikrofon 699 TL

Gaming Kulaküstü Kulaklık 649 TL

Gaming Mouse+ Mouse Pad 249 TL

Çocuk Kulaklığı 399 TL

Çizim Tableti 490 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL

Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 6.900 TL

Buharlı El Ütüsü 2.990 TL

Buharlı Düzleştirici Dikey Ütü 1.890 TL

Türk Kahve makinesi 1.590 TL

Saç Kurutma Makinesi 849 TL

XL Çay Makinesi 1.990 TL

Çubuk Blender 1.190 TL

Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

Akıllı Boyun Masaj Aleti 490 TL

Mini Masaj Cihazı 490 TL

Dijital Tartı 590 TL

20 Jant Bisiklet 5.950 TL

16 Jant Bisiklet 5.450 TL

Işıklı Scooter 3 Tekerlekli 849 TL

12 Dakika Uçuş Süreli Drone 2.390 TL

Tekerlekli Düzenleyici 219 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

İngilizce Eğitim Seti 590 TL

Silikon Masa Lambası 399 TL

Erkek/Kadın Çift Toka Terlik 109 TL

140x140 cm Masa Örtüsü 115 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 399 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Banyo Paspas Seti 369 TL

Ayarlanabilir Mekanizmalı Kemer 339 TL

Karnıyarık Tencere 429 TL

Kızartma Tenceresi 419 TL

Bambu Çamaşır Sepeti Çeşitleri 429 TL

Banyo Organizeri 139 TL

Prafik Mandallı Mop 109 TL