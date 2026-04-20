Japonya’da 7,4 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgelerinde 3 metreye ulaşabilecek tsunami oluşabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Pasifik Okyanusu'ndaki depremin derinliğinin 10 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu. Diğer yandan, deprem nedeniyle Tokyo ile Aomori eyaleti arasındaki bazı tren seferleri durdurulurken deprem anında yaşanan sarsıntı kameralara yansıdı.

Özetle