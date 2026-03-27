Japonya'da AVM'de Pokemon mağazasında bıçaklı saldırı

Japonya’nın başkenti ’nun Ikebukuro semtindeki Sunshine City adlı alışveriş merkezindeki bir mağazada dehşeti yaşandı. Pokemon çizgi film karakterlerinin ürünlerini satan mağazaya giren Taiki Hirokawa (26) isimli saldırgan; önce burada çalışan Moe Harukawa (21) isimli kadını, daha sonra da kendini boynundan bıçakladı. Bilinçleri kapalı halde hastaneye kaldırılan saldırgan ve mağaza çalışanı yaşamını yitirdi. İkilinin birbirini tanıdığı, kurbanın daha önce saldırgan tarafından ısrarlı takibe maruz kaldığı gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı. AVM'de yaşanan korku dolu anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Japonya'da AVM'de Pokemon mağazasında bıçaklı saldırı

Tokyo'nun Ikebukuro semtindeki Sunshine City'de bir Pokemon mağazasında bıçaklı saldırı sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Saldırgan Taiki Hirokawa (26), önce mağaza çalışanı Moe Harukawa'yı (21) bıçakladı, ardından kendini yaraladı.
Saldırgan ve mağaza çalışanı kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.
İkilinin birbirini tanıdığı ve kurbanın daha önce saldırgan tarafından ısrarlı takibe maruz kaldığı gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu belirtildi.
Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
