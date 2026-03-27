Japonya'da AVM'de Pokemon mağazasında bıçaklı saldırı

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun Ikebukuro semtindeki Sunshine City adlı alışveriş merkezindeki bir mağazada bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Pokemon çizgi film karakterlerinin ürünlerini satan mağazaya giren Taiki Hirokawa (26) isimli saldırgan; önce burada çalışan Moe Harukawa (21) isimli kadını, daha sonra da kendini boynundan bıçakladı. Bilinçleri kapalı halde hastaneye kaldırılan saldırgan ve mağaza çalışanı yaşamını yitirdi. İkilinin birbirini tanıdığı, kurbanın daha önce saldırgan tarafından ısrarlı takibe maruz kaldığı gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı. AVM'de yaşanan korku dolu anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

