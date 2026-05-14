CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere yönetiminde olan çoğu belediyeyle ilgili yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla boğuşurken bir yandan da Genel Merkez'in istediği istikamette gitmeyen belediye başkanlarının partiden istifası sürecini yaşıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP'ye kapatma davası iddiasının perde arkasını Fatih Atik açıkladı: Partililerden Özgür Özel'e zehir zemberek mesaj CHP'nin yolsuzluk soruşturmaları ve parti içi istifalarla boğuştuğu bir dönemde, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek'in ifadesi sonrası CHP'ye kapatma davası açılıp açılamayacağı tartışılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan başkanı Muhittin Böcek, ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Milletvekili Veli Ağbaba tarafından seçim kampanyası için 1 milyon euro istendiğini öne sürdü. Bu ifade üzerine TGRT Haber'in Medya Kritik programında, CHP'ye kapatma davası açılıp açılamayacağı tartışıldı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu tartışmanın perde arkasını anlattı. Atik, CHP'li üyelerin parti kapatma konusunun CHP tabanını konsolide etmek için gündeme getirildiğini düşündüğünü ve bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdiğini belirtti. CHP'li üyeler, partinin kimsenin şahsi suçlarının faturasını ödeyemeyeceğini, iddiaları çürütmeleri gerektiğini ve partinin kapatılma ihtimalinin düşük olduğunu, bunun yerine Hazine yardımında cezaya uğrayabileceğini ifade ettiler.

MUHİTTİN BÖCEK'İN 1 MİLYON EURO İFADESİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklanıp görevden alınan başkanı Muhittin Böcek'in itirafçı olma kararıyla verdiği ifade ise bambaşka bir tartışmaya neden oldu. Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Milletvekili Veli Ağbaba tarafından arandığını ve seçim kampanyası için 1 milyon euro istendiğini öne sürdü.

Böcek'in bu ifadesi sonrası "CHP'ye kapatma davası açılır mı?" sorusunun sorulduğu bir tartışma başladı. Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu tartışmanın perde arkasını anlattı ve kendisine CHP'li üyeler tarafından gönderilen mesajları paylaştı.

"GENEL BAŞKAN 100 YILLIK MİRASI ANLAMAMIŞ"

Parti kapatma konusunun gündeme getirilmesinin nedenini "CHP tabanını konsolide etmek için yapılıyor." diyen Atik, CHP'li üyelerin şu ifadelerle durumu eleştirdiğini belirtti:

"Parti kapanma konusunu gündeme zaman zaman Sayın Genel Başkan getiriyor. Bir genel başkana bu söylem yakışmaz. Bir kişiden gelmiyor bu. Örgütlü bir yapıdan geliyor bu mesaj. Yedek parti kurduk demek hiç yakışmaz bir CHP Genel Başkanı'na. Bu 100 yıllık mirası anlamamış, sindirememiş demektir. Bu parti kimsenin şahsi suçlarının faturasını ödeyemez."

"CHP'YE EN FAZLA HAZİNE YARDIMI CEZASI OLUR"

Atik, konuşmasının devamında CHP'li üyelerin attığı mesajlardan örnekler vererek "Yüzlerce CHP'li imzalayıp bana göndermişler. Gerçekten isyan ediyorlar. Partinin kapanması diye bir ihtimal yokken CHP Genel Merkezi neden bu iddiaları gündeme getiriyor? Yani bir genel başkan partinin kapanmasından bahsedebilir mi?" dedi. Atik ayrıca CHP'nin kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmak yerine Hazine'den alacağı yardımla ilgili bir cezaya uğrama ihtimalinin olduğunu belirtti.

İşte CHP'li üyelerin Fatih Atik'e gönderdiği mesajlardan öne çıkanlar:

- Bu parti hiç kimsenin şahsi suçlarının faturasını ödeyemez. CHP bu iddialarını temizleyecek bir kurum değildir.

- Yalan ve iftira demek iddialara karşı bir açıklama değildir. İddiaları tek tek çürütmeleri gerekiyor.

- Burası bir hukuk devletidir ve mahkemeye, savcıya, hakime tanımıyorum demekle olmaz.