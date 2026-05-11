İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı bulan soruşturma kapsamında "Aklama" suçundan tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, bugün savcılık makamına ek ifade verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek savcılığa verdiği ek ifadesi ortaya çıktı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Aklama' suçundan tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, savcılığa ek ifade verdi. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in itirafçı olmasının ardından savcılığa başvurarak ek ifade vermiştir. Eşi Mustafa Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu. Antalya ve İstanbul merkezli yürütülen operasyonların detaylarına dair kritik bilgiler paylaşıldığı belirtildi. Zuhal Böcek, belediye iştirakleri ve ticari faaliyetler üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine tutuklanmıştı. Zuhal Böcek, bugünkü ek ifadesinde eşinin itirafları doğrultusunda soruları cevapladığı ve sürece dair yeni açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

ZUHAL BÖCEK'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zuhal Böcek’in 11 Mayıs 2026 tarihli sorgu tutanağında, eşi Gökhan Böcek ile gerçekleştirdiği Ankara seyahatlerine dair kritik detaylar yer aldı. İfadesinde, eşinin kendisine babasının adaylığı için para ödemesi yapacağını söylediğini belirten Zuhal Böcek, şu iddialarda bulundu:

"Gökhan bana babasının belediye başkanı adaylığı için genel merkeze para vereceğini, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söylemişti ve yüklü bir miktar paradan bahsetmişti. Ankara seyahatlerimizin birinde Gökhan genel merkeze para teslim edeceğini söyledi. Onu genel merkeze sırt çantasıyla bıraktım. Ben eşimin ve ailesinin işleri ile ilgilenmediğim için bu konularda kendisine soru sormazdım. Üzerinden zaman geçtiği için para miktarını ve konuşmanın geçtiği tarihi hatırlamıyorum. Ankara seyahatlerimizin birinde Gökhan genel merkeze para teslim edeceğini söylemişti. Ertesi gün Gökhan'ı CHP genel merkezine götürdüm. Gökhan sürekli sırt çantasıyla gezerdi, tableti de yanında olurdu. Genel merkeze çanta ile gittiğini hatırlıyorum ancak kendisini genel merkezden aldığımda çantanın yanında olup olmadığını hatırlamıyorum. Genel merkeze giderken yolda Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu hatırlıyorum. Kendisini genel merkezden aldıktan sonra aramızda bu konuyla ilgili bir konuşma geçmedi. Olumsuz bir durum yaşansaydı Gökhan bundan bahseder, ödemeyi yapamadığını söylerdi. O günün akşamında Gökhan'ın kimlerle buluştuğunu bilmiyorum. İş görüşmelerinde ya da siyaset ile ilgili yemeklerinde Gökhan'ın yanında yer almazdım. "

KAPALIÇARŞI’DA ŞİFRELİ TESLİMAT

Zuhal Böcek, sadece Ankara değil, İstanbul’daki para trafiğine dair de ilginç bir ifadeye yer verdi. Kapalıçarşı’da bir döviz bürosunda gerçekleşen olayı "ilginç olduğu için hatırlıyorum" diyerek şöyle anlattı:

"Kapalıçarşı’da bir alt kata indik. Gökhan ile medya işleriyle uğraşan bir şahıs dövizciye girdiler. Oradan alınan para bu şahsa verildi. Gökhan daha sonra bana dövizciye şifre olarak para gösterdiğini söyledi. Bu olayı da ilginç bulduğum için hatırlıyorum. Para tesliminin yapıldığı dövizciyi hatırlamıyorum. "

"O KADAR PARA VERDİK HALEN AÇIKLANMADI"

Adaylık sürecinin uzamasının eşi üzerinde büyük stres oluşturduğunu belirten Zuhal Böcek, Gökhan Böcek’in babasının adaylık ilanı geciktikçe tepki gösterdiğini ifade etti:

"Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. 'O kadar para verdik halen açıklanmadı' şeklinde sitem ediyordu. Bir defasında Özgür Özel haber yolladı ancak adaylık açıklanmayınca Gökhan 'Hala ne istiyorlar' diyerek tepki gösterdi."

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Zuhal Böcek’in avukatı ise müvekkilinin suç işleme kastı olmadığını, sadece eşine seyahatlerinde eşlik ettiğini savundu. Müvekkilinin 16 aylık bir bebeği olduğunu ve tutukluluk sürecinin çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirten avukatı, öncelikle tutuksuz yargılama, aksi halde ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasını talep etti.

EŞİ GÖKHAN BÖCEK İTİRAFÇI OLMUŞTU

Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmasının ardından tutuklanarak göreivinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek de bugün savcılığa başvurarak ek ifade verdiği öğrenildi. Gökhan Böcek, verdiği ifadelerde Antalya ve İstanbul merkezli yürütülen operasyonların detaylarına dair kritik bilgiler paylaşmıştı.

"AKLAMA" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Belediye iştirakleri ve çeşitli ticari faaliyetler üzerinden elde edilen suç gelirlerinin yasal sisteme dahil edilmesi (aklanması) iddiaları üzerine tutuklanan Zuhal Böcek'in, bugünkü ek ifadesinde eşinin itirafları doğrultusunda sorulan soruları cevapladığı ve sürece dair yeni açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.