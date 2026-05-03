Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında tutuklama talep edildi

Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini olan Zuhal Böcek hakkında yeni bir adli gelişme yaşandı. Böcek, "Aklama" suçlamasıyla savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi.

ZUHAL BÖCEK KİMDİR?

Antalya doğumlu olan Zuhal Böcek, Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini ve Mustafa Gökhan Böcek’in ikinci eşidir. Yaklaşık 30 yaşında olan Böcek'in bir erkek çocuk sahibi olduğu biliniyor. Zuhal Böcek, evliliği öncesinde de Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yaptığı bilinmekte.