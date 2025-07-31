Muhittin Böcek’in gelini gözaltına alınmıştı! Soruşturmada yeni gelişme

Antalya’da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde; görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Zuhal Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Almanya’dan dönüşünün ardından gözaltına alınan Böcek'e "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlaması yöneltiliyor. Zuhal Böcek’in adliyede ilk olarak cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı. Zuhal Böcek'in "Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla Almanya dönüşünde havalimanında
gözaltına alındığı öğrenildi.