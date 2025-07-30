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 | TGRT Haber

CHP Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri kimler? 10 milletvekili katılacak

CHP’nin Terörsüz Türkiye Komisyon üyeleri belli oluyor! Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulması planlanan Terörsüz Türkiye Komisyonu, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci ve topluma entegrasyon düzenlemeleri için çalışmalar yürütecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısıyla oluşturulan 51 üyeli komisyon, partilerin sandalye sayılarına göre temsil edilecek.

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CHP Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri kimler? 10 milletvekili katılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 21:20

, ’de kurulacak Komisyonu’na katılma kararı aldı. Parti, komisyona temsilci olarak görevlendireceği 10 milletvekilinin isimlerini yarın TBMM Başkanlığı’na bildirecek.

CHP KOMİSYON ÜYELERİ KİMLER?

CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak 10 milletvekilinin isimlerini 31 Temmuz 2025 Perşembe günü TBMM Başkanlığı’na bildirecek. , bu isimlerin yarın resmi olarak açıklanacağını duyurdu. CHP, komisyona katılım kararını nitelikli çoğunluk şartının kabul edilmesiyle aldı, ancak henüz hangi milletvekillerinin görevlendirileceği konusunda detay paylaşılmadı. Komisyona seçilecek isimlerin, CHP’nin komisyondaki temsilini güçlendirecek deneyimli ve etkili isimler arasından seçilmesi bekleniyor.

CHP Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri kimler? 10 milletvekili katılacak

CHP TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NA KATILACAK MI?

CHP, TBMM’de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılma kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, partisinin komisyona 10 milletvekiliyle katılacağını belirtti. Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, komisyon kararlarının nitelikli çoğunlukla alınacağına dair resmi bir açıklama yaptığını ve bu şartın CHP’nin katılım kararında etkili olduğunu ifade etti.

CHP Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri kimler? 10 milletvekili katılacak

MHP VE DEM PARTİ'NİN KOMİSYON ÜYELERİ

, Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak 4 milletvekilini 26 Temmuz’da açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin belirlediği isimler şunlar:

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız,
  • Sakarya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Muhammet Levent Bülbül,
  • Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Halil Öztürk,
  • Tokat Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Yücel Bulut.
CHP Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri kimler? 10 milletvekili katılacak

de komisyona katılacak 4 milletvekilini belirledi. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kendisiyle birlikte Erzurum Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek’in komisyonda görev yapacağını açıkladı.

CHP Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri kimler? 10 milletvekili katılacak

PARTİLERİN KOMİSYON ÜYE SAYILARI

Terörsüz Türkiye Komisyonu, 51 üyeden oluşacak ve partilerin TBMM’deki sandalye sayılarına göre temsil edilecek. Üye dağılımı şu şekilde:

AK Parti 21 üye, CHP 10 üye, DEM Parti ve MHP 4’er üye, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi 3’er üye, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP 1’er üye.

ETİKETLER
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