İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek dahil 3 kişi hakkında gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek de bulunuyor.

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine polis ekipleri Zuhal Böcek ile 1 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek'in başdanışmanı, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan 2 personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek geçtiğimiz yıl da gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek'in "Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla Almanya dönüşünde havalimanında gözaltına alınmıştı.