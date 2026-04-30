Altında Fed sonrası kritik yükseliş! Piyasalar hareketlendi: İşte 30 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları, Fed’in politika faizini sabit bırakma kararının ardından yön arayışına devam ediyor. Üç günlük sert düşüş serisinin sonuna gelen altın tepki alımlarıyla toparlanmaya geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Nisan 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.626,72 TL
SATIŞ: 6.627,58 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.804,00 TL
SATIŞ: 10.919,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 43.587,00 TL
SATIŞ: 44.257,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 43.062,00 TL
SATIŞ: 43.543,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.021,97 TL
SATIŞ: 6.302,12 TL