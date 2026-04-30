1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
30 Nisan 2026 tarihli ve 33239 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz hizmet verecek.