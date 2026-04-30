30 Nisan 2026 tarihli ve 33239 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alındı. Ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçları arasında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz hizmet verecek.