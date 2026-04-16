Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

AYM'nin 10 siyasi partiye dair mali denetim kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 siyasi partiye dair mali denetimlerde bulundu. Söz konusu partilerin 2022 yılına ait hesaplarının uygun olduğu belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 04:46
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 04:46

Anayasa Mahkemesinin siyasi partilere yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HABERİN ÖZETİ

Anayasa Mahkemesi, siyasi partilere yönelik mali denetim kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı.
10 siyasi partinin 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.
Denetlenen partiler arasında Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Yüce Diriliş Partisi, Demokrat Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Doğru Yol Partisi, Gelecek Partisi, Komünist Parti ve Adalet Partisi yer aldı.
Anayasa Mahkemesi, bu partilerin kesin hesaplarının mevcut bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.
10 SİYASİ PARTİ DENETLENDİ

Buna göre, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Yüce Diriliş Partisi, Demokrat Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Doğru Yol Partisi, Gelecek Partisi, Komünist Parti ve Adalet Partisi'nin 2022'ye ait mali denetimleri yapıldı.

, esas incelemesi sonucu söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

