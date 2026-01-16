Mülki idarede 16 isme üst düzey terfi: Resmi Gazete'de yayımlandı

16 Ocak 2006 tarihli ve 33139 sayılı
Resmi Gazete yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, bazı mülki idare amirleri birinci sınıfa yükseltildi. 18 MÜLKİ İDARE AMİRİNE TERFİ KARARI RESMİ GAZETE'DE
Mülki idarede yapılan üst düzey terfi kararları Resmi Gazete'e yayımlandı. Söz konusu karar ile birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen 16 isim şöyle:
Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Nazlı Demir, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Çelik, Mülkiye Müfettişi Mehmet Tunç, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Asım Solak, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İdris Arslan, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik, Mülkiye Müfettişi Mehmet Tunç, Hukuk Müşaviri Ertuğrul Örnek.
