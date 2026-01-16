Mülki idarede 16 isme üst düzey terfi: Resmi Gazete'de yayımlandı

16 Ocak 2006 tarihli ve 33139 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, bazı mülki idare amirleri birinci sınıfa yükseltildi.

18 MÜLKİ İDARE AMİRİNE TERFİ KARARI RESMİ GAZETE'DE

Mülki idarede yapılan üst düzey terfi kararları Resmi Gazete'e yayımlandı. Söz konusu karar ile birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen 16 isim şöyle: