Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Mülki idarede 16 isme üst düzey terfi: Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı 16 mülki idare amirini birinci sınıfa yükseltti. Mülki idaredeki üst düzey terfi kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mülki idarede 16 isme üst düzey terfi: Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 01:53

16 Ocak 2006 tarihli ve 33139 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, bazı mülki idare amirleri birinci sınıfa yükseltildi.

18 MÜLKİ İDARE AMİRİNE TERFİ KARARI RESMİ GAZETE'DE

Mülki idarede yapılan üst düzey terfi kararları Resmi Gazete'e yayımlandı. Söz konusu karar ile birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen 16 isim şöyle:

Mülki idarede 16 isme üst düzey terfi: Resmi Gazete'de yayımlandı
  • Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Nazlı Demir,
  • Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Çelik,
  • Mülkiye Müfettişi Mehmet Tunç,
  • İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Asım Solak,
  • İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İdris Arslan,
  • Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı,
  • Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin,
  • Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı,
  • Kocaali Kaymakamı Haluk Koç,
  • Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki,
  • Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir,
  • Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat,
  • Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet,
  • Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın,
  • Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik,
  • Mülkiye Müfettişi Mehmet Tunç,
  • Hukuk Müşaviri Ertuğrul Örnek.
Mülki idarede 16 isme üst düzey terfi: Resmi Gazete'de yayımlandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MSB'de dikkat çeken atama! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar Resmi Gazete yayımlandı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.