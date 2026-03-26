AYM'den 9 siyasi parti için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 9 siyasi partinin 2021 ve 2022 yıllarına ait mali denetimlerini gerçekleştirdi. Yapılan denetime ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM'den 9 siyasi parti için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
GİRİŞ:
26.03.2026
06:58
Anayasa Mahkemesinin (AYM) 9 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 SİYASİ PARTİ İNCELENDİ

Buna göre; Yeniden Refah Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Vatan Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi ve Bağımsızlık Partisinin 2021, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 2021 ve 2022, Emekçi Hareket Partisi ve Liberal Demokrat Partinin 2022 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

MALİ HESAPLARDA SORUN YOK

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de: 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
