 | Nalan Güler Güven

Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de: 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimler sonucunda usulsüzlük tespit edilen üç partinin sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 05:52
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 05:52

Anayasa Mahkemesinin (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 SİYASİ PARTİNİN HESAPLARI İNCELENDİ

Buna göre, Ülkem Partisi, Milli Mücadele Partisi, Güç Birliği Partisinin 2020, Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Devrim Hareketi Partisi, Umut Partisi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Emekçi Hareket Partisinin 2021, Uyanış Partisinin ise 2023'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

3 PARTİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yüksek Mahkeme, Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisinin 2020 kesin hesaplarının incelenmesinde partilerin Genel Merkez kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM, Uyanış Partisinin 2023 yılı kesin hesabının incelenmesinde, denetim için istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

